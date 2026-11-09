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Söke'ye yeni eğitim yuvası: Çeltikçi ilkokulu ve ortaokulu inşaatında inceleme

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ve heyeti, yapımı süren Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatını inceledi; projenin ilçeye katkısı bekleniyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Söke'ye yeni eğitim yuvası: Çeltikçi ilkokulu ve ortaokulu inşaatında inceleme

Çeltikçi ilkokulu ve ortaokulu inşaatında son durum:

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatında çalışmalar sürüyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ile Şube Müdürü Kamil Tehtap, inşaat alanını ziyaret ederek okul idaresi ve yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İnceleme sırasında heyet, saha koşullarını yerinde gözlemleyip projenin tamamlanma sürecine ilişkin yürütülen işleri değerlendirdi.

Projenin amaçları ve beklentiler:

Yetkililer, okulun tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin modern ve daha donanımlı bir eğitim ortamına kavuşması hedeflendiğini ve bunun ilçenin eğitim altyapısına katkı sağlayacağını vurguladı. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni eğitim yuvasının ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ÇELTİKÇİ İLKOKULU VE ORTAOKULU İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ÇELTİKÇİ İLKOKULU VE ORTAOKULU İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA UĞURLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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