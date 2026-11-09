Reis'le ivme kazanan Trabzonspor 6 haftada zirveye tırmandı

Reis'le başlayan yükseliş:

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde kısa sürede dikkat çekici bir çıkış yakaladı. Ligin başında yaşanan durgunluğun ardından yapılan teknik direktör değişikliğinin hemen ardından bordo-mavililer puan ve sıra olarak düzenli bir yükseliş gösterdi.

Alman çalıştırıcının göreve gelmesiyle takım, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Reis ile üst üste altıncı galibiyetini aldı ve sezondaki ivmesini pekiştirdi.

haftalara göre puan ve sıra gelişimi:

Ligdeki sıralama ilerleyişi haftalar içinde belirginleşti. Karadeniz ekibi ligin 5'inci haftasını 7 puanla 9'uncu sırada tamamladı. Reis'in görev aldığı dönemle birlikte sıralama ve puan aşağıdaki gibi değişti: 6'ncı haftada 10 puanla 7'nci, 7'nci haftada 13 puanla 5'inci, 8'inci haftada 16 puanla 4'üncü, 9'uncu haftada 19 puanla 3'üncü ve 11'inci hafta sonunda 25 puanla 2'nci sıraya yükseldi.

Bu dönemde takımın elde ettiği istatistiğe bakıldığında 6 haftada 7 galibiyet ve toplamda 18 puanlık kazanım öne çıkıyor; puan 7'den 25'e çıkarak lig sıralamasında 7 basamaklık bir yükseliş gerçekleşti.

zirve yarışına etkisi:

Trabzonspor'un yakaladığı seri, kulübün şampiyonluk iddiasını canlı tutmasına neden oldu. Bordo-mavililer 11'inci hafta sonunda lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor ve elde edilen formayla zirve takibini sürdürüyor. Reis yönetimindeki istikrar, takımın hem saha içi performansını hem de lig tablosundaki konumunu kısa sürede değiştirdi.

Teknik direktör değişikliğinin ardından gelen çıkış, takımda moral ve güven artışı sağlarken, ilerleyen haftalarda bu ivmenin sürdürülüp sürdürülemeyeceği ligi yakından izleyenler için belirleyici olacak.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, 9'UNCU SIRADA DEVRALDIĞI BORDO-MAVİLİ TAKIMI 6 HAFTALIK SÜREÇTE 7 BASAMAK YUKARI TAŞIYARAK 2'NCİ SIRAYA TAŞIDI.