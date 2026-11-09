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Kepez kadın hentbol takımı zorlu maçta ikinci sırayı pekiştirdi

Kepez Belediyespor, 1. Lig A Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 35-33 yenerek puanını 8'e çıkardı ve ikinci sıradaki iddiasını sürdürdü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kepez kadın hentbol takımı zorlu maçta ikinci sırayı pekiştirdi

Kepez kadın hentbol takımı zorlu maçta ikinci sırayı pekiştirdi

Kepez Belediyespor, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nun 5. haftasında sahasında ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u çekişmeli bir mücadele sonunda mağlup etti. Maç, hız ve tempoyla geçerken her iki takım da skor üstünlüğü için uzun süre kıyasıya yarıştı.

maçın özeti:

Mücadele boyunca hücum organizasyonları ve savunmadaki karşılıklı mücadele ön plandaydı. Ev sahibi ekip, kritik anlarda bulduğu etkili ataklarla rakibine üstünlük kurmayı başardı ve karşılaşmayı 35-33 skoruyla kazanarak sahadan galip ayrıldı.

takım performansı ve lig tablosuna etkisi:

Bu sonuçla Kepez Belediyespor, puanını 8'e yükselterek A Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu. Takımın sezon başından bu yana ortaya koyduğu istikrarlı oyun ve son haftalardaki mücadeleci duruşu, zirve yarışındaki iddiasını canlı tutuyor.

Maç boyunca oyundan kopmayan ve tempo değişikliklerine uyum sağlayan Kepezli oyuncular, son bölümlerde konsantrasyonlarını koruyarak rakibin geri dönüş çabalarını etkisiz bıraktı. Aldıkları bu galibiyet, takımın moralini yükseltirken ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE KADINLAR HENTBOL 1. LİGİ A GRUBU’NUN 5. HAFTASINDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR ’U KONUK...

TÜRKİYE KADINLAR HENTBOL 1. LİGİ A GRUBU’NUN 5. HAFTASINDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR ’U KONUK EDEN KEPEZ BELEDİYESPOR, MÜCADELEYİ 35-33 KAZANARAK LİGDEKİ ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ. ALDIĞI GALİBİYETLE PUANINI 8’E YÜKSELTEN KEPEZ TEMSİLCİSİ İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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