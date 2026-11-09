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Osmanelispor'tan Çaycuma'da 2-0'dan gelen kritik beraberlik

Osmanelispor, PGL 6. Grup 4. haftasında AVS Çaycumaspor karşısında 2-0 geriden gelerek 2-2'lik beraberlik elde etti; 90+2'de Faruk'un şutu kurtarıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmanelispor'tan Çaycuma'da 2-0'dan gelen kritik beraberlik

maç özeti:

Bilecik'i bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 6. Grup'ta temsil eden Osmanelispor, 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda AVS Çaycumaspor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir puan çıkardı. Çaycuma İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip erken dakikalarda öne geçti ancak konuk ekip geriden gelmeyi başardı.

Maçın 11. dakikasında Sidar Ceyhan ile 1-0 öne geçen AVS Çaycumaspor, 41. dakikada Hakan Arslantürk'ün golüyle skoru 2-0 yaptı. Osmanelispor ikinci yarı için umutlarını korurken ilk yarının son anlarında skor farkını azalttı.

dönüm anları:

İlk yarının uzatma dakikalarında, 45. dakikada Özgür Özata ile skoru 2-1'e getiren Osmanelispor devreye giren umutla girdi. İlk yarıda takımın 20. ve 27. dakikalarda yakaladığı net pozisyonlar gole çevrilememişti; bu kaçırılan fırsatlar ikinci yarıda daha baskılı bir oyun getirdi.

71. dakikada gelişen Osmanelispor atağında Mirzacan Yıldırım skoru eşitledi ve takımını 2-2'ye taşıdı. Mücadelenin son anlarında Osmanelispor, 90+2'de Faruk Erdoğan ile galibiyeti kıl payı kaçırdı; Faruk'un kaleci Olcay Toplu tarafından çıkarılan şutu teknik heyeti ve taraftarları üzdü.

puan durumu ve gelecek hafta:

Karşılaşma başka gol getirmeyince takımlar birer puana razı oldu. Osmanelispor, ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak 6 puanla 13 takımlı grupta 6. sırada yer aldı. Kırmızı-yeşilli ekip ligin 5. haftasında kendi sahasında Karamürselspor'u konuk edecek ve bu maçta galibiyetle çıkışını sürdürmeyi hedefleyecek.

Maç genelinde Osmanelispor için öne çıkan görüntü, erken geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayıp fırsatları değerlendirme çabasıydı. AVS Çaycumaspor ise maçın büyük bölümünde etkili olsa da son bölümlerde savunma organizasyonunda zaaf gösterdi; bu durum ev sahibinin galibiyeti koruyamamasına neden oldu.

OSMANELİSPOR&#039;DAN TARİHİ DÖNÜŞ

OSMANELİSPOR'DAN TARİHİ DÖNÜŞ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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