Akçakoca'da zabıta sağlık elçileriyle toplum sağlığına hazırlık yaptı

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden zabıta eğitimi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından SAHA (Sağlıklı Hayat Akademisi) Sağlık Elçileri programı kapsamında Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline eğitim düzenlendi. Etkinlikte personellere sağlıklı yaşam ve hasta hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Eğitimin içeriği:
Program süresince katılımcılara sağlıklı yaşam ve hasta hakları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitim, zabıta personelinin sağlık bilincini güçlendirmeyi hedefledi.
Materyaller ve hedefler:
Etkinlik kapsamında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.
AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAHA SAĞLIK ELÇİLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA BELEDİYE ZABITA PERSONELİNE SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTA HAKLARI EĞİTİMİ VERİLDİ.
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