Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Akçakoca'da zabıta sağlık elçileriyle toplum sağlığına hazırlık yaptı

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün SAHA Sağlık Elçileri programıyla zabıta personeline sağlıklı yaşam ve hasta hakları eğitimi verildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Akçakoca'da zabıta sağlık elçileriyle toplum sağlığına hazırlık yaptı

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden zabıta eğitimi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından SAHA (Sağlıklı Hayat Akademisi) Sağlık Elçileri programı kapsamında Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline eğitim düzenlendi. Etkinlikte personellere sağlıklı yaşam ve hasta hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin içeriği:

Program süresince katılımcılara sağlıklı yaşam ve hasta hakları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitim, zabıta personelinin sağlık bilincini güçlendirmeyi hedefledi.

Materyaller ve hedefler:

Etkinlik kapsamında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAHA SAĞLIK ELÇİLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA BELEDİYE ZABITA...

AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAHA SAĞLIK ELÇİLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA BELEDİYE ZABITA PERSONELİNE SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTA HAKLARI EĞİTİMİ VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afşin'de tarımda su tasarrufu için modern sulama eğitimi tamamlandı
images

GKV'li basketbolcu Berat Kanada'yı tercih etti, ABD'den de teklifler aldı
images

Çanakkale'de acil servise KBRN hazırlığı: UMKE'den uygulamalı eğitim
images

Nazilli millet bahçesi gençlere çok yönlü bir merkez kazandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazar'da menfez tıkanması taşkına yol açtı, Kirazlık'ta mahalleli mağdur

Kampüste örnek alınan sporcu Berfin Sönmez hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta toprak suya kavuştu, buğday ekimleri başladı

Araban’da sanayiye dönüşüm: osb ve küçük sanayi sitesiyle binlerce istihdam hedefleniyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi