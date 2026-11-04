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Nazilli ortak imza ile il olma hedefini öne çıkarıyor

Op. Dr. Ertuğrul Tetik'in ev sahipliğinde Nazilli'deki dernek, oda ve STK temsilcileri il olma talebini imzalı tutanakla kayıt altına aldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Nazilli ortak imza ile il olma hedefini öne çıkarıyor

Nazilli'nin il olma talebi ortak tutanakla güçlendirildi

Nazilli Belediye Başkanı Op. Dr. Ertuğrul Tetik öncülüğünde düzenlenen toplantıda, ilçenin yıllardır süregelen il olma talebi yeni bir ortak iradeyle kayda geçirildi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye belediye yöneticileri ile birlikte çok sayıda dernek, oda, meslek kuruluşu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Selahattin Yılmaz da katıldı. Bir araya gelen kurum temsilcileri, Nazilli'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi potansiyelini değerlendirdi ve ilçenin 1937'den bu yana devam eden il olma beklentisini daha güçlü duyurmanın yollarını tartıştı. Katılımcılar farklı sektörlerden görüş ve beklentilerini ortaya koydu; amaç ortak bir strateji ve iletişim zemini oluşturmak oldu.

Beklentiler ve sürdürülecek çalışmalar:

Toplantıda öne çıkan hedef, Nazilli'nin il olmasının sağlayacağı katkıların somut olarak ortaya konması ve bu talebin daha geniş kitlelere ulaştırılması yönündeydi. Katılımcılar, il olma talebinin yalnızca idari bir değişiklik olmadığını, aynı zamanda kentin kalkınma dinamiklerini hızlandırabilecek bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede toplumda birlik sağlayacak ortak projeler ve iletişim adımları üzerinde duruldu.

Görüşme sonunda, Nazilli'nin il olması yönündeki talep ile toplantıya katılanların isimlerinin yer aldığı imzalı tutanak hazırlandı ve imzalarla resmiyet kazandırıldı. Katılımcılar, bu kaydın talebin kurumlar arası sahiplenilmesini ve taleple ilgili gelecekte atılacak adımlarda referans oluşturmasını amaçladığını belirtti.

Toplantı, Nazilli'nin uzun yıllardır süregelen beklentisini görünür kılma ve ortak hareket kapasitesini artırma yönünde atılmış somut bir adım olarak değerlendirildi; bundan sonraki süreçte hem yerel hem de bölgesel düzeyde takip ve iş birliği planlanıyor.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, 1937 YILINDAN BU YANA İL OLMA BEKLENTİSİNİ SÜRDÜREN...

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, 1937 YILINDAN BU YANA İL OLMA BEKLENTİSİNİ SÜRDÜREN NAZİLLİ’NİN HAKLI TALEBİNİ DAHA GÜÇLÜ DUYURMAK VE ORTAK BİR İRADE OLUŞTURMAK AMACIYLA İLÇEDEKİ DERNEK, ODA, MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. TOPLANTIDA, NAZİLLİ’NİN İL OLMASI YÖNÜNDEKİ ORTAK TALEP İMZALI TUTANAKLA KAYIT ALTINA ALINDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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