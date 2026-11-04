Öğrenciler iş hayatına adım atıyor: MTÜ ile İŞKUR gençlik programına yoğun talep

MTÜ ile İŞKUR iş birliğinde gençlere saha deneyimi fırsatı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında yürütülen 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı için yapılan kura çekimi töreni geniş katılımla gerçekleşti. Yeşilyurt Yerleşkesi Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte üniversitenin yöneticileri, İŞKUR yetkilileri, noter temsilcisi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci yer aldı.

rektör yardımcısının vurguladıkları:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem açılış konuşmasında üniversitelerin yalnızca teorik eğitimin verildiği kurumlar olmaktan çıktığını; öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen, geniş vizyon kazandıran ortamlar haline geldiğini belirtti. Erdem, İŞKUR Gençlik Programı’nın öğrencilerin idari birimleri tanıması ve akademik bilgilerini uygulamaya taşıması açısından önem taşıdığını ifade etti. Konuşmada, programa başvuru yoğunluğuna dikkati çekilerek toplam 503 kişilik kontenjan için 3 bin 397 öğrencinin talepte bulunduğu aktarıldı.

programın uygulama esasları ve kura süreci:

Malatya İŞKUR İl Müdürlüğü’nden İş ve Meslek Danışmanı Mürüvvet Ünsal programın hedefleri, mevzuat hükümleri, çalışma koşulları ve hak edilen ödeneklere ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme sundu. Ünsal, programın temel amacının yalnızca maddi destek sağlamak olmadığını, mezuniyet sonrası iş yaşamına hazır, özgüvenli ve donanımlı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Kura çekimi aşaması, Malatya 6. Noteri Ömer Karagöz gözetiminde dijital ortamda gerçekleştirildi. Merkez yerleşkeler olan Yeşilyurt ve Battalgazi ile üniversitenin hizmet verdiği 6 ilçe yerleşkesinde açılan 8 portal için yapılan çekiliş sonunda toplam 503 asıl aday listesi belirlendi. Kura sonuçlarının kesinleşmesiyle programa hak kazanan öğrencilerin isimlerinin ilgili portallar ve üniversite duyuru kanalları üzerinden ilan edileceği bildirildi.

Tören, programa katkı sunan kurumlara teşekkür edilmesi ve öğrencilere başarı dileklerinin iletilmesiyle son buldu. Etkinlik, öğrencilerin eğitim sürecinde saha deneyimi kazanmasına olanak tanıyan iş birliğinin somut bir adımı olarak değerlendirildi.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MTÜ) İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN VE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATLARI DEVAM EDERKEN İŞ GÜCÜ PİYASASINI YAKINDAN TANIMALARINI HEDEFLEYEN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI’NIN KURA ÇEKİMİ TÖRENİ BÜYÜK BİR KATILIMLA DÜZENLENDİ.