OMÜ uluslararası sahnede: Glasgow'ta eğitim ve iş birliği ağını güçlendiriyor

OMÜ, EAIE 2026'da Türkiye'nin yükseköğretim potansiyelini tanıtıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Avrupa’nın önde gelen uluslararası eğitim etkinliklerinden 36. EAIE Conference and Exhibition'da yer aldı. Etkinlik, İskoçya’nın Glasgow kentindeki Scottish Event Campus (SEC)’te 8-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor ve alanda yoğun bir uluslararası katılım sağlanıyor.

omü'nün katılımı ve sergilenen olanaklar:

OMÜ, Türkiye’nin tanıtıldığı 'Study in Türkiye' pavilyonunda üniversitenin eğitim imkanlarını, araştırma kapasitesini, uluslararası öğrencilere sunduğu destekleri ve kampüs yaşamını ziyaretçilere aktarıyor. Fuarda 1.200’den fazla kuruluş ve 250’yi aşkın stant yer alırken etkinliğe 7 binden fazla uluslararası eğitim profesyoneli katılıyor.

hedefler ve yürütülen görüşmeler:

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın başkanlığındaki heyette Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Tütüncü yer alıyor. Heyet, etkinliğin ilk gününden itibaren farklı ülkelerden üniversite temsilcileriyle öğrenci ve personel hareketliliği anlaşmaları, ortak eğitim programları, uluslararası araştırma projeleri ve stratejik akademik ortaklıklar geliştirmeye yönelik ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

EAIE 2026, 'The Rhythm of Revolution' temasıyla düzenleniyor; programda 240’tan fazla oturum, çalıştay, etkileşimli toplantılar ve yoğun ağ oluşturma faaliyetleri bulunuyor. Etkinlikte uluslararasılaşma politikaları, eğitim ve araştırma iş birlikleri, hareketlilik programları ile uluslararası fon olanakları gibi konular ele alınıyor.

OMÜ heyeti, etkinlik süresince yapılan görüşmeler ve temaslarla üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmayı, mevcut ortaklıkları derinleştirmeyi ve farklı coğrafyalardaki yükseköğretim kurumlarıyla yeni iş birliği alanları oluşturmayı hedefliyor.

EGT OMÜ, AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ULUSLARARASI EĞİTİM BULUŞMALARINDAN EAIE 2026’DA