Samsun'da şehir hastanesi açılışı hazırlıkları ve Türkiye Yüzyılı hedefleri masaya yatırıldı

Samsun'da geniş katılımlı kurum müdürleri toplantısı

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent gündemine ilişkin öncelikli konu Samsun Şehir Hastanesinin açılış hazırlıkları oldu. Toplantıda, açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı hatırlatılarak 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te planlanan tören öncesi yürütülen koordinasyon çalışmaları gözden geçirildi.

hazırlık ve açılış programı:

Toplantıda, açılış sürecinde görevli kamu kurumları arasındaki eşgüdümün artırılması, lojistik düzenlemeler ve törenin sorunsuz gerçekleşmesi için alınacak tedbirler ele alındı. Sağlık hizmetlerinin devreye alınmasıyla birlikte hasta kabul süreçleri, personel planlaması ve tesisin işletmeye geçiş aşamalarının titizlikle takip edileceği vurgulandı.

yatırımlar ve Türkiye Yüzyılı vizyonu:

Gündemde ayrıca kentte devam eden ve tamamlanan yatırımlar yer aldı. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, Terörsüz Türkiye hedefinin sağladığı güven ortamında Samsun'un sanayi, ekonomi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında nasıl gelişeceğine dair değerlendirmeler yapıldı. Kentin Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun bir üretim merkezi olması hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemi vurgulandı.

toplantıya katılanlar

Valilik başkanlığında yapılan toplantıya Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, merkez ilçe kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Katılımcılar, açılış öncesi son hazırlıkların tamamlanması ve kent genelindeki yatırımların takibi konusunda kararlılık bildirdi.

Toplantı, açılış töreni öncesi koordinasyonun güçlendirilmesi ve Samsun'un ekonomik-kentsel hedeflerine yönelik adımların planlanması açısından önemli bir zemin sağladı.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE YÜZYILI SAMSUN GENİŞ KATILIMLI KURUM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI’NDA, 13 EYLÜL PAZAR GÜNÜ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NİN RESMİ AÇILIŞI ÖNCESİNDE KENTTE YÜRÜTÜLEN HAZIRLIKLAR ELE ALINDI.