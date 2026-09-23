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Nazilli'de bir yıllık arama sona erdi: 16 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Nazilli'de jandarma ekipleri, kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan şahsı yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nazilli'de bir yıllık arama sona erdi: 16 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Nazilli'de bir yıldır aranan hükümlü yakalandı:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, bir yıldır aranan bir hükümlü yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsı gözaltına aldı.

Yakalanma süreci:

Jandarma ekipleri, Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin tespitine yönelik sürdürülen çalışmalarda, hedef şahsın izine ulaştı. Yapılan fiziki takip ve inceleme sonrası düzenlenen operasyonda zanlı kıskıvrak yakalandı ve kolluk birimlerine teslim edildi.

Adli işlem ve tutuklama süreci:

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanma kararı verilen şahıs, yargı kararına uygun olarak cezaevine gönderildi. Söz konusu şahsın 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan cezasının kesinleştiği bildirildi.

Aydın'da aranan diğer kişilerle ilgili operasyonların da devam ettiği belirtilirken, jandarma ekiplerinin benzer yakalamalara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 16 YIL 9 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 16 YIL 9 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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