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Esnaf odası için Orhaneli tek yürek oldu

Orhaneli'de Zafer Meydanı'ndaki kortej ve dayanışma gecesinde esnaf, vatandaş ve siyasetçiler yeni Esnaflar Derneği binası için 5 milyon TL bağışladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Esnaf odası için Orhaneli tek yürek oldu

Orhaneli'de dayanışma ile ilerleyen inşaat

Orhaneli ilçesinde yapımına başlanan Esnaflar Derneği binası, yerel halkın ve esnafın yoğun desteğiyle sürüyor. Kente köklü bir kazanım olarak planlanan yeni bina için organize edilen etkinlikler, hem bağış hem de moral açısından projenin itici gücü oldu.

kortej ve dayanışma gecesi:

İnşaatına destek amacıyla düzenlenen etkinlikler Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen ay yıldızlı bayrak eşliğindeki kortej yürüyüşü ile başladı. Ardından Orhaneli Belediyesi düğün salonunda düzenlenen dayanışma gecesinde bölge halkı, esnaflar ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Etkinliklere Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ile çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

Gecede, katkı sağlayan yardımseverlerin destekleriyle 5 milyon TL toplanırken, Çöreler Mahallesi'nde pazar günü düzenlenen at yarışlarından elde edilen gelir de Esnaf Odası inşaatına bağışlandı. Toplanan kaynaklar, yeni binanın tamamlanması için kullanılacak.

toplanan kaynak ve ortak mesajlar:

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır gecede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: " Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu güzel buluşmada dayanışmanın, önemini bir kez daha paylaştık, Katkısı olan tüm herkese çok teşekkür ediyorum"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atıl Gültekin de organizasyona dair teşekkürlerini iletti: " Orhaneli Belediyesi ve Orhaneli Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenmiş olan bu organizasyon için ve ayrıca desteklerini esirgemeyen sivil toplum örgütleri, esnaflarımız, siyasilerimiz ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum"

Katılımcılar, kısa vadede toplanan kaynağın inşaatın bir sonraki aşamalarında kullanılacağını ve projenin tamamlanmasının bölge esnafının faaliyet alanını güçlendireceğini belirtti. Dayanışma gecesi ve at yarışlarından elde edilen gelirlerin tamamı yeni yapılacak olan Esnaflar Odası binasına aktarılacak.

Orhaneli'de gerçekleştirilen bu seferberlik, küçük ilçe ölçeğinde bile yerel dayanışmanın somut projelere dönüşebileceğini gösterdi ve benzer kampanyalar için örnek teşkil ediyor.

BURSA&#039;NIN ORHANELİ İLÇESİNDE YAPIMINA BAŞLANAN ESNAFLAR DERNEĞİ BİNASI İÇİN VATANDAŞLARDAN BÜYÜK...

BURSA'NIN ORHANELİ İLÇESİNDE YAPIMINA BAŞLANAN ESNAFLAR DERNEĞİ BİNASI İÇİN VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK GELDİ. ZAFER MEYDANINDA AY YILDIZLI BAYRAK EŞLİĞİNDE YAPILAN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNÜN ARDINDAN DESTEK AMACIYLA DAYANIŞMA GECESİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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