Nazilli'de eylül boyunca 25 noktada yol konforu hedefleniyor

Nazilli genelinde eylül yol programı:

Nazilli Belediyesi, kent genelinde eylül ayı yol yenileme takvimini kamuoyuyla paylaştı. Program kapsamında 25 farklı noktada eş zamanlı asfalt kaplama ve parke taşı döşeme çalışmaları yürütülecek. Çalışmalar, belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla planlandığı şekilde uygulanacak.

Mahalleler ve müdahale noktaları:

Parke taşı döşeme çalışmaları Yıldıztepe, Şirinevler, Cumhuriyet ve Dumlupınar mahallelerinde gerçekleştirilecek. Detaylı program şu şekilde: Yıldıztepe Mahallesi’nde 5/1 ve 1476 Sokak; Şirinevler Mahallesi’nde 270, 272, 274, 859, 853 ve 861 Sokak; Cumhuriyet Mahallesi’nde 228/1, 228, 187/1, 278, 290 ve 211 Sokak; Dumlupınar Mahallesi’nde 355 ve 361 Sokak parke taşıyla yenilenecek.

Asfalt programı ve ulaşım uyarıları:

Asfalt kaplama çalışmaları Yeni Mahalle ve Zafer Mahallesinde planlandı. Yeni Mahalle’de programda yer alan sokaklar: 161, 153, 78, 78/1, 153, 76, 68 ve 151 Sokak. Zafer Mahallesi’nde ise 77/1 Sokakta asfalt kaplama yapılacak.

Belediye yetkilileri, çalışmalar sırasında trafik düzenlemeleri ve yönlendirmeler uygulanacağını bildirerek, vatandaşların işaret ve uyarılara dikkat etmesi çağrısında bulundu. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik konuyla ilgili olarak, "Nazilli’mizin ihtiyaçlarını belirleyerek çalışmalarımızı planlı ve programlı şekilde sürdürüyoruz. Eylül ayında 25 farklı noktada ekiplerimiz sahada olacak. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

NAZİLLİ’DE 25 NOKTADA YOL ÇALIŞMASI