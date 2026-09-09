Vardiyadan düzene: 127 kilodan 80 kiloya dokuz aylık yaşam değişimi

kişiye özel program ve takip:

Gaziantep'te vardiyalı çalışma düzeni nedeniyle sağlıksız beslenme sonucu ağırlığı yaklaşık 127 kilogram ve yağ oranı yaklaşık %50 seviyelerine çıkan Eyüp Özkan, ocak ayında Abdulkadir Konukoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Merkezde kendisine verilen ücretsiz beslenme danışmanlığı kapsamında, standart listeler yerine çalışma saatleri, spor yaptığı günler, öğün düzeni ve günlük yaşam koşulları dikkate alınarak tamamen kişiye özel bir program hazırlandı.

Süreç boyunca yalnızca tartıdaki değerler değil, vücut kompozisyonu düzenli olarak takip edildi. Yağ oranı ile yağsız vücut kütlesindeki değişimler izlenerek beslenme planı ihtiyaca göre güncellendi ve uygulama esnekliği korunarak sürdürülebilirlik hedeflendi.

eyüp özkan'ın deneyimi:

Değişimi anlatan Eyüp Özkan süreci şöyle özetledi: 'Neredeyse 133 kiloya kadar çıkmıştım. Hayat artık benim için giderek zorlaşmaya başlamıştı. İstediğim kıyafetleri alamıyor, istediğim gibi hareket edemiyordum. İnsanların bakışları beni rahatsız ediyordu.' Sosyal medyada gördüğü merkeze başvurduğunu belirten Özkan, Tuba hocayla tanışmasının güvenini artırdığını ve aile desteğinin de süreci kolaylaştırdığını söyledi: 'Tuba hocamın verdiği pozitif enerji ve hazırladığı program kendime olan güvenimi yeniden kazanmamı sağladı. Ailem de her zaman yanımdaydı.'

Özkan, yüksek kilonun beraberinde getirdiği sağlık risklerini de vurguladı. 'Kalp rahatsızlığı riski ve sırt ağrıları gibi sorunlar yaşamaya başlamıştım. İyi ki Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gelmişim' diyerek benzer sorunlar yaşayanlara merkeze başvurmalarını tavsiye etti.

diyetisyenin değerlendirmesi:

Diyetisyen Tuba Tekerek, programın ana hatlarını ve hedeflerini şu sözlerle anlattı: 'Eyüp Bey ile bu sürece ocak ayında 127 kilo ve %50 yağ oranıyla başladık. Vardiyalı çalışma düzeni nedeniyle standart bir liste yerine beslenme planını tamamen onun hayatına göre şekillendirdik.' Tekerek, sürecin amacının hızlı kilo kaybı değil, kalıcı beslenme alışkanlığı oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 9 aylık takip sonunda Özkan'ın kilo kaybının yaklaşık 47 kilogram olduğu, vücut ağırlığının 80 kiloya gerilediği ve yağ oranının %15 seviyelerine indiği belirtildi. Ayrıca bu dönemde kas kütlesinde artış sağlandığı kaydedildi. Merkezde uygulanan yaklaşımın temelinde bireyin yaşam ritmine uygun, sürdürülebilir değişiklikler yapmak olduğu öne çıkarıldı.

Bu vakada olduğu gibi, vardiyalı çalışma gibi düzensiz yaşam koşullarında da kişiye uyarlanmış planlar ve düzenli takip ile uzun vadeli ve sağlıklı sonuçlar elde edilebileceği vurgulanıyor.

GAZİANTEP’TE VARDİYALI ÇALIŞMA DÜZENİ NEDENİYLE DÜZENSİZ BESLENEN VE 127 KİLOYA ULAŞAN EYÜP ÖZKAN, ABDULKADİR KONUKOĞLU SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ’NDE ALDIĞI ÜCRETSİZ BESLENME DANIŞMANLIĞIYLA YAKLAŞIK 9 AYDA 47 KİLO VERDİ. ÖZKAN’IN YAĞ ORANI YÜZDE 50 SEVİYELERİNDEN YÜZDE 15’LERE GERİLERKEN, KAS KÜTLESİNDE DE ARTIŞ SAĞLANDI.