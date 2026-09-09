Erdoğan ile Irak meclis başkanı Heybet Halbusi'nin görüşmesi külliyede gerçekleşti

Erdoğan'ın kabulü: görüşmenin çerçevesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul resmi bir çerçevede gerçekleşti ve protokol töreni eşliğinde yapıldı.

katılımcılar ve protokol:

Görüşmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantı, tarafların temsilcileri ve protokol ekipleri huzurunda sürdü.

diplomatik önemi:

Böyle resmi kabul ve görüşmeler, iki ülke arasındaki parlamenter temasların ve diplomatik iletişimin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Resmî açıklamalar ve tarafların yapacağı beyanlar, görüşmenin ayrıntılarını kamuoyuna yansıtacak.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI HEYBET HALBUSİ'Yİ KABUL ETTİ.