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Kocaseyit havalimanı'nda gaziler için dayanışma ve anma etkinliği

Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda Edremit'in kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen yemekte gaziler ve yakınları bir araya geldi, anılar paylaşıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kocaseyit havalimanı'nda gaziler için dayanışma ve anma etkinliği

etkinlikte buluşma:

Balıkesir Kocaseyit Havalimanında, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü çerçevesinde gaziler ve gazi yakınları onuruna bir program düzenlendi. Etkinlik, havalimanı personelinin ev sahipliğinde gerçekleşti ve katılımcılara bir arada olma fırsatı sundu.

ev sahipliği ve katılımcılar:

Programa, Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş ve havalimanı çalışanları ev sahipliği yaptı. İlçede yaşayan gaziler ile gazi yakınlarının yanı sıra araştırmacı, yazar ve emekli Albay Atilla Güler de etkinlikte yer aldı. Düzenlenen yemekte konuklar uzun süre sohbet ederek anılarını paylaştı.

konuşmalar ve teşekkürler:

Yemek sonrasında misafirlerle tek tek ilgilenen Taner Ödemiş, katılımlarından dolayı konuklara teşekkür etti ve böyle anlamlı bir günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Program sırasında söz alan Kıbrıs Gazisi Ali Çakır ise gaziler adına gerçekleştirilen organizasyon için Ödemiş'e teşekkür etti.

Etkinlik, havalimanında çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi; katılımcılar bir arada geçirdikleri zamanın önemine vurgu yaparak uğurlandı.

BALIKESİR KOCASEYİT HAVALİMANI’NDA, EDREMİT’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ...

BALIKESİR KOCASEYİT HAVALİMANI’NDA, EDREMİT’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GAZİLER VE GAZİ YAKINLARI İÇİN PROGRAM DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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