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Nazilli'de hayvan hareketlerine izin verildi; sağlık, küpe ve belge denetimleri artırıldı

Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı yeniden açıldı; veteriner hekimlerin yürüttüğü sıkı sağlık, küpe ve belge kontrolleri devam edecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli'de hayvan hareketlerine izin verildi; sağlık, küpe ve belge denetimleri artırıldı

Pazar yeniden açıldı:

Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı, tedbir amaçlı kapatılmasının ardından yeniden faaliyete geçti. Açılışla birlikte pazara girişlerde sağlık, küpe ve belge kontrolleri sıkılaştırıldı.

Denetimler nasıl yürütüldü:

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler ve pazarın sorumlu veteriner hekimi tarafından yapılan kontrollerde, pazara getirilen hayvanlar tek tek incelendi. Hayvanların sağlık durumları kontrol edilirken küpe ve gerekli belgeler de denetlendi.

Amaç ve beklenen sonuçlar:

Yetkililer, Aydın'ın 523 bin 8 baş büyükbaş hayvan varlığı ve kaliteli damızlık hayvanlarıyla Türkiye hayvancılığında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Denetimlerin temel amacı, il genelinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve hayvan varlığının ile pazarlama gücünün korunmasını sağlamaktır.

İl müdürlükleri tarafından yapılan açıklamada, küpesiz ve belgesiz hayvanların alım satımına karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE TEDBİR AMACIYLA KAPATILAN HAYVAN PAZARI YENİDEN FAALİYETE BAŞLARKEN...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE TEDBİR AMACIYLA KAPATILAN HAYVAN PAZARI YENİDEN FAALİYETE BAŞLARKEN, SATIŞA GETİRİLEN HAYVANLAR SAĞLIK, KÜPE VE BELGE KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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