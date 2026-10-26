Nazilli'de kurum yemekhanelerine kapsamlı hijyen ve gıda güvenliği denetimi

Denetimin odağı:

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yemekhanesi bulunan kurumlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, öğrenciler ve vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamayı amaçladı. Çalışmalara Şube Müdürü Hüseyin Uçgun da katıldı ve ekiplerin saha incelemelerini yerinde takip ettiği bildirildi.

Denetim sahası ve bulgular:

İncelemelerde yemekhanelerin genel hijyen durumu, temizlik şartları, gıda güvenliği uygulamaları ve sağlıklı beslenme koşulları detaylı şekilde değerlendirildi. Ekipler, yemekhanelerde yürütülen uygulamaları gözlemleyip, eksik görülen noktalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Denetimler sırasında önceliğin öğrenci ve vatandaş sağlığının korunması olduğu vurgulandı.

Devamlılık ve bilgilendirme:

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, toplu yemek hizmeti sunulan alanlarda gerekli sağlık şartlarının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak tekrarlanacağını ve uygunsuzluk görülen hususlarda gerekli tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YEMEKHANESİ BULUNAN KURUMLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE HİJYEN, TEMİZLİK VE GIDA GÜVENLİĞİ ŞARTLARI KONTROL EDİLDİ.