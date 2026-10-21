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Nazilli'de mesai arkadaşlarının yüreğini burkan veda

Nazilli'de görevli 56 yaşındaki polis memuru Halil Pehlivan, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, emekliliğine günler kala vefat etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Nazilli'de mesai arkadaşlarının yüreğini burkan veda

Nazilli'de görevli polis memuru hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzun yıllardır emniyet teşkilatında görev yapan 56 yaşındaki polis memuru Halil Pehlivan, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pehlivan'a yaklaşık 45 gün önce pankreas kanseri teşhisi konduğu bildirildi.

Tedavi süreci ve hastaneler:

Teşhis konduktan sonra Pehlivan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ardından sağlık durumu nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Pehlivan'ın burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mesleki yaşamı ve yakın çevresinin tepkisi:

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Nazilli Adliyesi polis koruma noktasında görev yapan Pehlivan'ın Mart 2027'de emekli olmayı planladığı belirtildi. Emekliliğine yaklaşık beş ay kala vefat eden Pehlivan'ın ölümü, ailesi, yakınları ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu.

Pehlivan'ın kaybı, ilçede görev yapan emniyet mensupları ve yakın çevresi tarafından üzüntüyle karşılandı.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE GÖREV YAPAN 56 YAŞINDAKİ POLİS MEMURU HALİL PEHLİVAN, BİR SÜREDİR...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE GÖREV YAPAN 56 YAŞINDAKİ POLİS MEMURU HALİL PEHLİVAN, BİR SÜREDİR MÜCADELE ETTİĞİ PANKREAS KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ. ÖNÜMÜZDEKİ MART AYINDA EMEKLİ OLMAYA HAZIRLANAN PEHLİVAN’IN VEFATI, AİLESİ VE MESLEKTAŞLARINI YASA BOĞDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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