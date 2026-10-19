Nazilli'de muhtarlar gününde Gül Esin mezarı başında anıldı

Tören ve anma:

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Nazilli Muhtarlar Derneği çelenginin anıta konmasıyla başladı. Törene Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, resmi daire temsilcileri, Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun ve çok sayıda muhtar katıldı.

Başkan Mustafa Karaburun tarafından çelenk konmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İstasyon Meydanı'ndaki programın ardından katılımcılar, anma için Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'ndaki Gül Esin'in kabrine geçti. Mezarda Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi; törene Belediye Başkanı ve tüm muhtarlar katılarak mezara gül bıraktılar.

Karaburun'un mesajı:

Törenin devamında konuşan Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun, muhtarların mahallelerin sesi olduğunu vurguladı. Karaburun, muhtarlığın sadece bir görev olmadığını, vatandaş ile devlet arasında kurulan en önemli gönül köprülerinden biri olduğunu belirtti. Konuşmasında "Makamdan çok sorumluluğu; unvandan çok hizmeti ön planda tutuyoruz" sözlerine yer verdi, muhtarların günün her saatinde mahallelerin sorunlarıyla ilgilendiğini ve görevleri başında hayatını kaybeden muhtarların rahmetle anıldığını söyledi. Karaburun ayrıca muhtarların mahalleleri daha yaşanabilir kılmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini iletti ve 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Gül Esin'in yaşamı ve mirası:

Gül Esin, Cumhuriyet döneminde seçilmiş ilk kadın muhtar olarak anılıyor. 1901-1990 yılları arasında yaşayan Esin, Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde görev yaptı. Yaklaşık 500 oyla, 32 yaşında muhtarlığa seçilen Gül Esin, Cumhuriyetin 10. kuruluş yılında göreve gelmiş ve bu çalışmaları nedeniyle Atatürk tarafından ödüllendirilmiştir.

Görev süresince çocukların okula yazdırılması, kadınların sosyal hayata hazırlanması ve modern kıyafete geçişin desteklenmesi gibi çalışmaların öncüsü oldu. Kahvehanelerde kumarı yasaklama, kız kaçırma olaylarını önleme ve nikah işlerini düzenleme gibi uygulamalarıyla yöresel yaşamda önemli değişiklikler sağladı. Atatürk ile zaman zaman mektuplaştığı da kayıtlarda yer alır.

Gül Esin, 1970 yılında taşındığı Nazilli'de Yıldıztepe Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıl yaşadı ve 1990'da 89 yaşında vefat etti. Kabri, Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunuyor; anma töreninde mezarına gül bırakılarak hizmetleri yad edildi.

Türkiye'nin ilk kadın Muhtarı Gül Esin mezarı başında anıldı