Şantiyedeki kablo hırsızlığı zinciri çözüldü: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de bir olimpik yüzme havuzu şantiyesinden çalınan kablolarla ilgili yürüttükleri soruşturmada 13 kişiyi gözaltına aldı. Olayda çalındığı değerlendirilen kabloların maddi karşılığı yaklaşık 2 milyon lira olarak bildirildi.

Soruşturmanın seyri:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül 2026 tarihinde Bakırköy'deki şantiyede meydana gelen hırsızlık ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip ile saha çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda zanlıların kimlik ve adres tespitleri gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon 27 Ekim tarihinde Esenler, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde yürütüldü.

Yakalanan şüpheliler ve bağlantılı olaylar:

Operasyonda toplam 29 adrese yapılan baskınlarda, şantiyedeki hırsızlığa karıştığı belirlenen 7 kişi doğrudan gözaltına alındı. Adres aramalarında ayrıca farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da dahil olmak üzere 6 zanlı daha yakalandı; böylece gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

İncelemelerde, şüphelilerden H.T.'nin Tuzla, Ümraniye, Pendik, Kadıköy, Maltepe ve Çekmeköy olmak üzere altı ayrı iş yerinden hırsızlık olaylarıyla; E.Y.'nin ise Tuzla'daki bir iş yerinden hırsızlık olayıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Toplamda 7 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.