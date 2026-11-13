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Nazilli'de yaşlılar için ayak sağlığında erken müdahale projesi

Nazilli'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik podolojik değerlendirme ve temel ayak bakımı hizmetiyle erken tespit ve komplikasyon önleme hedefleniyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Emre Koç

Nazilli'de yaşlılar için ayak sağlığında erken müdahale projesi

Nazilli'de podoloji hizmeti hayata geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ayak sağlığını korumaya yönelik bir toplumsal katkı projesi yürütülüyor. Proje kapsamında katılımcılara podolojik değerlendirme ve temel ayak bakımı hizmeti sunularak olası sorunların erken dönemde saptanması ve komplikasyonların engellenmesi amaçlanıyor.

projenin hedefleri:

Programın önceliği, yaşlı bireylerde ayak sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak ve kronik sorunların ilerlemeden müdahale edilmesini sağlamak. Podolojik tarama ile yara, mantar, tırnak problemleri ve dolaşım bozukluğu gibi riskler erken aşamada tespit edilerek gerekli yönlendirmeler yapılabiliyor. Bu yaklaşım, hem bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de ileri dönem sağlık maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

yerinde inceleme ve eğitim uygulamaları:

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek projeyi yerinde inceledi. Proje, Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji Programı tarafından yürütülüyor; Aydın İl Sağlık Müdürlüğü onayı ve Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştiriliyor. Kaymakam Küpeli Kan, öğretim görevlisi Dr. Fürüzan Bozkurt Kozan'dan eğitim faaliyetleri ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında uygulamaların hem teorik eğitimleri hem de pratik uygulama bölümleri incelendi. Proje ekibi, yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerde multidisipliner yaklaşımın önemine vurgu yaptı ve düzenli kontrollerin erken tanı açısından kritik olduğunu belirtti.

Kaymakam Küpeli Kan, programa katkı sağlayan Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerine ve Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş'a teşekkür etti. Projenin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması için paydaşlarla iş birliğinin devam edeceği ifade edildi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN AYAK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE OLASI SAĞLIK...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN AYAK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE OLASI SAĞLIK SORUNLARININ ERKEN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN TOPLUMSAL KATKI PROJESİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA PODOLOJİK DEĞERLENDİRME VE TEMEL AYAK BAKIMI HİZMETİ SUNULUYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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