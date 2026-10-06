Nazilli'de Yeşil Mahalle 813 Sokak yenileniyor: modern ve güvenli ulaşım hedefi

Yol yenileme çalışmaları başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 813 Sokak'ta elektrik, telefon, su ve internet altyapı çalışmaları sonucu zaman içinde ciddi şekilde deforme olan yol yüzeyini yenilemek için çalışmalara başladı. Bölgede ulaşım konforunu düşüren eski yüzey ekiplerce sökülerek zeminde gerekli müdahalelere başlandı.

Uygulanan işlemler:

İlk aşamada eski parke taşları kaldırıldı; ardından zeminde seviye ve drenaj düzenlemeleri yapıldı. Ekipler daha sonra yolun dayanımını artırmak amacıyla stabilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Bu adımlar, araç trafik akışı ve yaya ulaşımındaki güçlüklerin giderilmesini hedefliyor.

Belediye açıklaması ve hedefler:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik konuyla ilgili olarak, "Nazillimizin birçok noktasında vatandaşlarımız yıllardır yol, altyapı ve çevre düzenlemesi gibi temel belediyecilik hizmetlerini bekliyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle uzun yıllardır el değmemiş, hizmet alamamış bölgelerimize ulaşmaya gayret ediyoruz. Yeşil Mahalle 813 Sokak da bunlardan biriydi. Altyapı çalışmaları nedeniyle yolumuz ciddi şekilde zarar görmüş, hem araçlarımız hem de yayalarımız için ulaşım oldukça zorlaşmıştı. Ekiplerimiz eski taşları sökerek zemin düzenleme ve stabilizasyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Ardından yolumuzu baştan sona yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Mahalle sakinlerinin uzun yıllardır yenilenmesini beklediği 813 Sokak, çalışmaların tamamlanmasının ardından modern ve güvenli bir görünüme kavuşacak. Nazilli genelinde uzun süre hizmet bekleyen noktalara erişimin sağlanmasının program dahilinde kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

NAZİLLİ YEŞİL MAHALLE’DE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI