Pınarhisar'da denetimler aralıksız devam ediyor

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler sürüyor. Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerini mevzuat çerçevesinde düzenli olarak kontrol ediyor.

Denetim kapsamı:

Yapılan kontrollerde işletmelerin gıda güvenilirliği ve hijyen kurallarına uyumu ilk sırada ele alınıyor. Ayrıca ürünlerin muhafaza şartları, depolama alanlarının durumu, üretim ve satış koşulları ile işletmelerin mevzuatta belirtilen yükümlülükleri titizlikle inceleniyor.

Hedef ve uygulama:

Denetimlerin temel hedefi, tüketicilerin sağlığını tehdit edebilecek riskleri önlemek ve gıda güvenilirliğini sağlamak. Bu kapsamda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik uyarmalar, düzeltme talepleri veya gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Yetkililer, ilçe genelindeki denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüldüğünü ve işletmelerin belirlenen standartlara uygun faaliyet göstermesinin takip edildiğini bildirdi. Bu uygulamalarla amaç, hem tüketici güvenini korumak hem de piyasada güvenli gıda arzını sağlamaktır.

KIRKLARELİ’NİN PINARHİSAR İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR VE SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.