Görev başında rahatsızlandılar: maç kumanyası sonrası çok sayıda güvenlik hastaneye başvurdu

Alanya Oba Stadı'nda görevli güvenlik personeli rahatsızlandı:

Antalya'nın Alanya ilçesinde Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan maç öncesi statta görev yapan güvenlik personeli, dağıtılan kumanyayı yemesinin ardından rahatsızlandı. Olayda çoğunluğu jandarma olan yaklaşık 50 görevli, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle ilçedeki çeşitli hastanelere başvurdu.

Tedavi ve taburculuk süreçleri:

Hastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından bir bölüm personelin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi, diğer bir kısmı ise kontrol amaçlı tedaviye devam ediyor. Yetkililer, vakaların ciddi seyretmediğini ancak gerekli tetkiklerin sürdüğünü bildiriyor.

Kumanyanın içeriği ve numune çalışması:

Statta görevliye maç öncesi dağıtılan kumanyanın içinde tavuk ve pilav bulunduğu belirtildi. Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, ilgili firmanın ürünlerinden numuneler alındığını ve gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı. Olayla ilgili resmi incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik ve sağlık ekipleri, benzer durumların tekrar etmemesi için kumanya temin zincirini ve dağıtım süreçlerini mercek altına aldı. Kamu sağlığı açısından sonuçlar netleşene kadar yetkililerin uyarıları ve yapılacak laboratuvar raporları belirleyici olacak.

ACİL SERVİS