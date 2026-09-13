Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Görev başında rahatsızlandılar: maç kumanyası sonrası çok sayıda güvenlik hastaneye başvurdu

Alanya Oba Stadı'nda maç öncesi dağıtılan kumanyayı yiyen, çoğunluğu jandarma yaklaşık 50 güvenlik görevlisi hastanelik oldu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 08:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Görev başında rahatsızlandılar: maç kumanyası sonrası çok sayıda güvenlik hastaneye başvurdu

Alanya Oba Stadı'nda görevli güvenlik personeli rahatsızlandı:

Antalya'nın Alanya ilçesinde Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan maç öncesi statta görev yapan güvenlik personeli, dağıtılan kumanyayı yemesinin ardından rahatsızlandı. Olayda çoğunluğu jandarma olan yaklaşık 50 görevli, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle ilçedeki çeşitli hastanelere başvurdu.

Tedavi ve taburculuk süreçleri:

Hastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından bir bölüm personelin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi, diğer bir kısmı ise kontrol amaçlı tedaviye devam ediyor. Yetkililer, vakaların ciddi seyretmediğini ancak gerekli tetkiklerin sürdüğünü bildiriyor.

Kumanyanın içeriği ve numune çalışması:

Statta görevliye maç öncesi dağıtılan kumanyanın içinde tavuk ve pilav bulunduğu belirtildi. Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, ilgili firmanın ürünlerinden numuneler alındığını ve gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı. Olayla ilgili resmi incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik ve sağlık ekipleri, benzer durumların tekrar etmemesi için kumanya temin zincirini ve dağıtım süreçlerini mercek altına aldı. Kamu sağlığı açısından sonuçlar netleşene kadar yetkililerin uyarıları ve yapılacak laboratuvar raporları belirleyici olacak.

ACİL SERVİS

ACİL SERVİS

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

nebioğlu kavşağında park halindeki araç alev aldı
images

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı
images

Beyşehir'de hasat sonrası tarlalar alevlere teslim oluyor
images

Kaskındaki arıyla mücadele eden sürücünün çarptığı yaya öldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üretici fındığı işleyerek katma değer yaratıyor

Erzincan’da Armutlu köyünde atlı gelin alma geleneği sürüyor

Drone ile kayalıklardan keçileri indiren çobanın riskten uzak yöntemi

Emekli çiftin aronya tutkusu Havza'da alternatif tarım örneği

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı