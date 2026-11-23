maç takvimi ve hazırlığın önemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda iki kritik müsabaka oynayacak. Milliler, 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile; pencerenin diğer maçında ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda ile karşılaşacak.

genel menajerin değerlendirmesi

A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında takımı ve hedefleri hakkında konuştu. Yücel, takımın Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülkelerden olmasının ve namağlup yollarına devam ediyor olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Toplantıda Yücel, kadro yapısına dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Tabii şu anda baktığınız zaman biraz kadroyu geniş tuttuk ve diğer potansiyel oyuncuların da milli takıma olan katkılarını görmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi EuroLeague’de, Avrupa kupalarında oynayan takımların ve ligin çok yoğun bir temposu var. Oyuncularımıza ve kulüplerimize de gösterdikleri bu özveri için çok teşekkür ederiz. Bizim için önemli bir hazırlık da olacak Dünya Şampiyonası öncesi. Bütün oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum."

genç oyunculara verilen şans

Yücel, kadroya çağrılan genç oyuncuların izlenmesi açısından bu pencerenin değerine dikkat çekti. Genç isimlerin milli takım düzeyinde deneyim kazanmasının hedeflendiğini belirtti ve oyuncuların sakatlık durumlarına atıfta bulundu.

Genel menajer, genç oyuncularla ilgili olarak şunları söyledi: "Çok önemli bir fırsat olacak onları görme açısından. Ömer bizle zaten beraberdi yazın. Onları görmüş olacağız fakat işte hocamızın da söylediği gibi Yavuz gibi bazı oyuncular gibi onlar da sakat gelemediler. Özellikle Ömer Real Madrid’de de artık A takım kadrosuna alındı. İnşallah çok önemli katkılar verecektir milli takımımıza önümüzdeki dönemde. Bunları görmek için iyi bir fırsat bizim için."

Yücel ve teknik heyet, hem mevcut kadronun performansını korumak hem de potansiyel oyuncuların uluslararası ortamda değerlendirilmesi için bu maçları test ve hazırlık fırsatı olarak görüyor. Taraftarların beklentisi ve takımın namağlup sicili, yaklaşan Dünya Kupası hazırlıklarının atmosferini belirleyecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacakları İtalya ve İzlanda maçlarının Dünya Kupası öncesinde önemli bir hazırlık olacağını söyledi.