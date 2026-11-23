Kenan Sipahi: Roma'da başlayıp evimizde bitireceğimiz seride tek hedef galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Kenan Sipahi, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda oynanacak İtalya ve İzlanda karşılaşmaları öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Milliler, 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda ile karşılaşacak.

maç programı ve hedefler:

Sipahi, yaz aylarında eleme grubunda alınan galibiyetlerin önemine vurgu yaparak, bu pencere maçlarının da kazanılması gerektiğini söyledi. Yazın bazı sonuçları garantilemiş olmanın avantajına dikkat çeken kaptan, NBA oyuncularımızın olmayacağını bildiklerini ve bunun için yaz dönemindeki maçlara ayrı önem verdiklerini belirtti.

Beklenmeyen sakatlıkların da işin içine girdiğini aktaran Sipahi, özellikle kaptan Cedi Osman'ın sakatlığıyla birlikte kadronun daha eksik olduğunu ifade etti. Buna rağmen amaçlarının değişmediğini vurgulayarak, ilk hedefin İtalya'da galibiyet, ardından evlerindeki İzlanda maçından da üç puanla ayrılmak olduğunu söyledi ve "İnşallah başarırız" ifadelerini kullandı.

mental ve fiziksel yük:

Kaptan, milli takım takviminin oyuncular için zorlayıcı olduğunu; özellikle EuroLeague'de forma giyen oyuncuların yoğun programı nedeniyle yorgunluğun kaçınılmaz hale geldiğini aktardı. Bir akşam önce oynayıp ertesi gün milli maça gelmenin fiziksel ve mental açıdan yük getirdiğini belirtti.

Ancak Sipahi, milli formayı giydiğinde yorgunluğun geri planda kaldığını, bunun nedeninin takım içindeki birliktelik ve birlikte vakit geçirmekten aldıkları güç olduğunu söyledi. Takımın saha içi mücadeleyi birlikte başarmış bir grup olduğuna dikkat çekti ve birkaç maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını ekledi.

dünya sıralaması ve genç oyuncular:

Sipahi, temel motivasyonlarından birinin dünya sıralamasında daha üst basamaklara çıkmak olduğunu vurguladı. Bu hedefin galibiyetleri zorlayıcı kıldığını, aynı zamanda takımın sağlıklı kalmasının önemini de dile getirdi. Milli formanın, hazırlık maçı bile olsa oyuncularda yüksek motivasyon yarattığını söyledi.

Genç oyuncuların A Milli Takım'a uyum sağlaması konusunda tecrübeli isimler olarak örnek olmaya çalıştıklarını belirten Sipahi, geçmişte büyüklerin kendilerine nasıl örnek olduğunu hatırlatarak şimdi aynı görevi üstlendiklerini ifade etti. Yaz dönemi performanslarına atıf yaparak Ömer Kutluay ve diğer gençlerin takıma yavaş yavaş adapte olmaya başladığını, bu maçların onların gelişimi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Basın toplantısı, teknik kadro ve oyuncuların hedeflerini netleştirdiği bir atmosferde tamamlandı; takımın önündeki iki maçın sonuçları, hem turnuva yolculuğu hem de dünya sıralaması hedefleri açısından belirleyici olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Kenan Sipahi, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları İtalya ve İzlanda maçlarından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.