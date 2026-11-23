Hazırlıklar sürüyor:

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda oynayacağı CSKA Sofya maçı için antrenmanlara ara vermeden başladı. Eyüpspor karşısında elde edilen 1-0lık galibiyetin ardından teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalar yürütüldü.

Antrenmanın içeriği:

Eyüpspor maçında süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenmana katılan diğer oyuncular ısınma hareketleriyle başlayıp, ardından pas ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar, takımın dinamiklerini koruma ve maç temposuna hızlı uyum sağlama hedefiyle planlandı.

Gelecek program:

Bordo-mavililer, CSKA Sofya karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Teknik ekip, takımın kondisyon ve taktiksel hazırlıklarını bu program çerçevesinde tamamlamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 4’ÜNCÜ HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI CSKA SOFYA MAÇININ HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN BAŞLADI.