Nefes kredisi 3 kasım'da başlıyor: firma başına limit 5 milyona yükseldi

Nefes kredisi yeni dönemi 3 Kasım'da başlıyor:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve katılımcı bankaların ortaklığıyla yürütülen Nefes Kredisi programının yeni başvuru döneminin 3 Kasım Salı günü itibarıyla başlayacağını açıkladı. Murzioğlu, programın KOBİ'lerin finansman ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Programın kapsamı ve yeni kaynak:

Haziran ayında başlayan ilk dönemde ülke genelinde KOBİ'lere 45 milyar lira kredi kullandırıldığını hatırlatan Murzioğlu, şimdi programa 50 milyar lira ilave kaynak ayrıldığını belirtti. Ayrıca firma başına kredi limitinin daha önceki 3 milyon lira seviyesinden 5 milyon liraya yükseltildiği açıklandı. Bu düzenleme, daha büyük işletmelerin de programdan faydalanabilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulandı.

Murzioğlu, Nefes Kredisi'nin işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerine, üretim kapasitesini artırmalarına ve istihdamı korumalarına yardımcı olacağını belirterek, programın beklentileri karşılayan önemli bir uygulama olduğunu ifade etti.

Başvuru koşulları ve kredi şartları:

Programa başvurular, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin odadan alacakları faaliyet belgeleri ile 3 Kasım tarihinden itibaren katılımcı bankalara yapılabilecek. Murzioğlu, daha önce bu yıl içinde Nefes Kredisi kullanan işletmelerin de toplam kredi tutarlarını 5 milyon liraya tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabileceklerini belirtti.

Kredilerde uygulanan süre ve faiz koşulları ise şu şekilde: krediler azami 48 ay vadeli olacak ve 6 ay anapara ödemesiz dönem imkanı sunulacak. Faiz oranı, 24 aya kadar yıllık yüzde 36 iken, 24 ayın üzerindeki vadelerde yıllık yüzde 34 olarak uygulanacak.

Murzioğlu, Kredi Garanti Fonu'nun Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen bu desteğin KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılama noktasında anlamlı bir katkı sağlayacağını söyledi.

TOBB'un rolü ve ortak çalışma yaklaşımı:

Murzioğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğinde oda ve borsaların ortak hareket etmesinin, iş dünyasının taleplerinin ilgili kurumlara güçlü şekilde iletilmesine katkı sağladığını belirtti. Nefes Kredisi'nin kamu, finans sektörü ve iş dünyasının ortak çalışma kültürüyle hayata geçirilen bir uygulama olduğunun altını çizdi ve programa destek veren kurumlara teşekkür etti.

Son olarak Murzioğlu, KOBİ'lerin üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettiği sürece oda ve borsaların yanı sıra ilgili tüm kurumların onların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, TOBB NEFES KREDİSİ’NDE YENİ DÖNEMİN 3 KASIM’DA BAŞLAYACAĞINI BELİRTEREK, "İLK DÖNEMDE KOBİ’LERİMİZE 45 MİLYAR LİRA ULAŞTIRDIK. ŞİMDİ 50 MİLYAR LİRALIK YENİ KAYNAK GELİYOR. FİRMA BAŞINA KREDİ LİMİTİ DE 3 MİLYONDAN, 5 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ" DEDİ.