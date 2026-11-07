Nemrut kalderası ilk karla bambaşka bir yüzüne kavuştu

nemrut kalderası kış örtüsüne büründü:

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 250 metre rakımlı Nemrut Kalderası Milli Parkı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölünü barındıran kaldera, yağışın hemen ardından ortaya çıkan manzarayla ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

İlçe merkezinde yağmur devam ederken, kalderanın yüksek kesimlerinde etkili olan kar örtüsü bölgeyi tamamen beyaza çevirdi. Karla kaplanan volkanik kayalar, kırağı ve göl çevresindeki bitki örtüsü doğal kontrastlar oluşturarak bölgenin fotoğrafik değerini artırdı.

zirveden kareler ve dron görüntüleri:

Kalderanın zirvesine çıkan ziyaretçiler, seyrine doyumsuz panoramayı cep telefonları ve dronlarla kaydederek anları ölümsüzleştirdi. Dron ile elde edilen görüntüler, kalderanın geniş çanak yapısını, gölü ve etrafındaki beyaz örtüyü uzaktan izlenebilir şekilde gösterdi.

ziyaretçi hareketliliği ve güvenlik önlemleri:

Ziyaretçiler mevsimin ilk karının tadını kartopu oynayarak ve fotoğraf çekerek çıkardı. Bölgedeki güvenliğin sağlanması için jandarma ekipleri kaldera güzergâhı ve zirvesinde devriye faaliyeti yürüttü; yol durumu, olası mahsur kalma vakaları ve genel güvenlik için kontroller gerçekleştirdi.

Kalderayı ziyaret eden Ferhan Çelebi, Nemrut'un kış güzelliğine hayran kaldıklarını ve ortaya çıkan manzaranın görülmeye değer olduğunu söyledi. Ziyaretçilerden Abdülhalim Kızılkaya ise Nemrut Kalderası'nın her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu, yaz ve kış manzaraları arasında belirgin bir fark olduğunu belirtti.

Uluslararası mükemmeliyet ödülüne sahip olan Nemrut Kalderası, bu ilk karla birlikte bölgenin doğal turizm cazibesini güçlendirirken, ziyaretçilere yılın farklı dönemlerinde de keşfedilecek yeni yüzler sunduğunu hatırlattı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ.2 BİN 250 RAKIMLI KALDERADA OLUŞAN EŞSİZ MANZARA ZİYARETÇİLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.