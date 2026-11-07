Sivas'ın yaylaları mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Sivas'ta mevsimin ilk karı etkisini gösterdi

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası Sivas'ta hissedilir sıcaklık düşüşlerine yol açtı. Kentin alçak kesimlerinde zaman zaman yağmur görülürken, yüksek rakımlı yaylalarda ise mevsimin ilk karı başladı.

hava durumu ve yaylaların görünümü:

Kış aylarıyla bilinen ilde özellikle yüksek bölgelerde lapa lapa yağan kar, çevrede kısa sürede beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı, bölgeye görsel açıdan dikkat çekici görüntüler kazandırdı ve yayla yollarında kısmi beyazlama gözlendi.

Kalınpınar yaylasında oluşan manzara:

Koyulhisar ilçesine bağlı Yağcılar köyünün Kalınpınar yaylasında başlayan kar, hızlı bir şekilde etrafı kapladı. 2 bin 219 metre rakımlı yayladaki beyaz örtü, ziyaretçilere ve fotoğraf meraklılarına seyirlik tablolar sundu.

Yetkililer ve meteoroloji verileri doğrultusunda soğuk havanın yer yer devam etmesi bekleniyor; vatandaşların ve sürücülerin yüksek kesimlerdeki yollarda tedbirli olması öneriliyor.

Sivas’ta mevsimin ilk karı yağdı