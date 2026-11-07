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Düzce'de arıtma ve şebeke eş zamanlı yenileniyor, marttan sonra su bulanıklığı bitecek

Başkan Faruk Özlü, yeni arıtma tesisi ve şebeke yenilemesinin eş zamanlı sürdüğünü, marttan itibaren yağışlarda içme suyu bulanıklığının son bulacağını açıkladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de arıtma ve şebeke eş zamanlı yenileniyor, marttan sonra su bulanıklığı bitecek

Meclis konuşması ve mevcut durum

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı 2. Birleşiminde yaptığı konuşmada yağışların içme suyunda yarattığı bulanıklık sorununa değindi. Özlü, sorunun kaynağının yağışlarla arıtma tesisine gelen çamurlu su olduğunu belirterek ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Başkan Özlü, göreve geldikleri günden bu yana altyapı ve üstyapı projelerini birbirini tamamlayacak şekilde planladıklarını vurguladı ve içme suyu altyapısını yenileme projesinin Düzce’nin bugüne kadarki en büyük altyapı çalışması olduğunu söyledi.

Yeni arıtma tesisi ve şebeke yenileme süreci:

Özlü, ilave temiz su kaynağı sağlayacak yeni arıtma tesisinde önemli mesafe katettiklerini, yeni tesisin yılsonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Tesiste tamamlandıktan sonra ilk 2-3 ay deneme çalışmaları yapılacak, ardından tesisi inşa eden firma 1 yıl süreyle işletme sorumluluğunu üstlenecek ve sonrasında belediyeye devredilecek.

Yeni tesisin devreye girmesiyle eski arıtma tesisi kapatılmayacak; iki tesis entegre edilerek eski arıtma tarafından üretilen su ikinci arıtmada yeniden işlenecek. Bu organizasyonun, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için alındığını ve bunun belediyeye ilave maliyet getirmediğini Özlü vurguladı. Başkan, bu düzenlemeyle önümüzdeki mart ayından itibaren yağmur yağdığında su kaynaklarında ve şebekede bulanıklık sorunu yaşanmayacağını taahhüt etti.

Mali ve yasal çerçeve:

Özlü, nüfusu 50 binin üzerinde olan şehirlerin su temin görevlerinin Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Düzce için yapılan su temini ve arıtma tesislerine ilişkin bir protokolün DSİ ile imzalandığını, bu tesislerin maliyetinin belediye tarafından 30 yıl süresince ödeneceğini açıkladı ve kanun gereği belediyenin tek taraflı olarak bu işi yürütemeyeceğini belirtti.

Kısa vadede vatandaşların içme suyunda bulanıklık yaşayabileceğini söyleyen Özlü, ekiplerin özel gayret gösterdiğini ve temiz su temini için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Belediye yönetimi, arıtma ve şebeke yenileme projelerinin tamamlanmasıyla kalıcı çözüm sağlanacağını ifade etti.

Başkan Özlü &quot;Temiz suyu kesintisiz şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız&quot;

Başkan Özlü "Temiz suyu kesintisiz şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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