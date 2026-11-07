Güney Koreli ormancılar Muğla'da kooperatif iş birliğini vurguladı

dostluk yemeğinde gündem:

Muğla’da KöyKoop Muğla Birliği ev sahipliğinde düzenlenen dostluk yemeğinde, Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu (NFCF) heyeti ile Türk kooperatif temsilcileri bir araya geldi. Programa NFCF Başkanı Choi Chang-ho, KöyKoop Muğla Birliği Başkanı Eray Çiçek ve OR-KOOP Genel Başkanı Ahmet Çetiner ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda iki ülke arasındaki sürdürülebilir ormancılık, kooperatifçilik ve bilgi paylaşımı ön plana çıktı. NFCF Başkanı Choi Chang-ho, konuşmasında Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihî dostluk ve karşılıklı güvene işaret ederek, ormanların korunması ve yerel toplulukların kalkınması alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Choi ayrıca, iki ülke arasında deneyim paylaşımının somut projelere dönüşmesini temenni edip Türk misafirlere teşekkür etti.

yerel temalar ve ortak proje adımları:

KöyKoop Muğla Birliği Başkanı Eray Çiçek, heyetin kentteki temaslarına ilişkin bilgi vererek konukların Muğla Valiliği, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi. Çiçek, Güney Koreli heyetin özellikle mantarcılık konusundaki tecrübelerini paylaştığını, bu alanda ortak çalışma potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

Heyetin Muğla’nın önemli projelerinden Apimuğlayı yerinde incelediği, konuklara Memecik zeytini tattırıldığı ifade edildi. Programdaki bir diğer adımda Köyceğiz yolu üzerindeki kooperatif ürün satış noktasının ziyaret edileceği ve burada konuk heyet tarafından bir anı ağacı dikileceği bildirildi. Zaman olması halinde Köyceğiz Kabaklarası’ndaki sığla yağı üretim tesisleri de ziyaret edilecek.

gezi programı ve beklentiler:

Çiçek, heyetin 3 Kasım tarihinde Muğla’ya geldiğini ve 10 Kasım tarihine kadar Türkiye genelinde çeşitli ziyaretlerde bulunacağını aktardı. Muğla’nın ardından heyetin Denizli, Bursa, İstanbul ve diğer illerde temaslarını sürdüreceği belirtildi. OR-KOOP Genel Başkanı Ahmet Çetiner de konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, ziyaretin iki ülke ilişkilerine katkı sağlamasını diledi ve organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Dostluk yemeği, iki ülke temsilcilerinin ortak projeler geliştirme niyeti ve iyi dilekleriyle sona erdi; taraflar ilişkilerin devamı ve yeni iş birlikleri için olumlu mesaj verdi.

GÜNEY KORELİ ORMANCILAR MUĞLA’DA İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERDİ