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Nemrut Kalderası'nda sonbahar: sarı yapraklar ve Van Gölü panoraması

Bitlis'teki Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharda sarı ve kahverengi tonlarıyla Van Gölü panoraması eşliğinde ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Nemrut Kalderası'nda sonbahar: sarı yapraklar ve Van Gölü panoraması

Nemrut Kalderası'nda sonbahar manzarası

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın gelişiyle ağaçların sarı ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle ziyaretçilere etkileyici bir görsel sunum sağlıyor. Kalderanın çarpıcı coğrafyası ve Van Gölü havzasına uzanan panoramik görüntüler, bölgeyi doğa tutkunları için cazip kılıyor.

Renklerin doğa ile buluşması:

Sonbaharda yaprakların geçiş gösterdiği alanlarda ortaya çıkan manzaralar, fotoğrafçılar ve yürüyüş meraklıları için doğal bir fon oluşturuyor. Kaldera çevresindeki bitki örtüsü, mevsimsel ton değişimleriyle bölgenin zengin ekosistemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Koruma statüsü ve turizm etkisi:

Geçtiğimiz günlerde milli park ilan edilmesiyle Nemrut Kalderası, hem doğal değerlerinin korunması hem de sürdürülebilir ziyaretçi yönetimi açısından önem kazandı. Sonbahardaki görsel zenginlik, Bitlis'in doğa turizmi potansiyelini ortaya koyarken yerel ekonomiye katkı sağlama beklentisini de güçlendiriyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe ev sahipliği yapan alan, sonbaharda ortaya çıkan renk geçişleriyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor ve bölgenin eşsiz coğrafi yapısını bir kez daha ön plana çıkarıyor.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, SONBAHARIN RENKLERİ VE DOĞAYLA...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, SONBAHARIN RENKLERİ VE DOĞAYLA BÜTÜNLEŞEN EŞSİZ MANZARASIYLA ZİYARETÇİLERİNE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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