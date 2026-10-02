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Nemrut'un zirvesinde beklenmedik armağan

Büyükelçi Jennifer Anderson, Nemrut Dağı ziyaretinde 34 yıllık görevli Bilal Mente'nin çektiği gün batımı fotoğrafını hediye alarak duygulandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Nemrut'un zirvesinde beklenmedik armağan

Büyükelçinin nemrut ziyareti

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson, Adıyaman’a gelerek Nemrut Dağı’nı yerinde ziyaret etti.

Anderson, 2 bin 200 metre rakımda bulunan tarihi kalıntıları ve eşsiz manzarayı inceledi. Ziyaret sırasında kendisi için özel bir sürpriz hazırlanmıştı.

sürpriz hediyenin sahibi:

Bilal Mente, yaklaşık 34 yıldır Nemrut Dağı Milli Parkı’nda görev yapan ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan görevli, yıllar önce aynı noktada çektiği gün batımı fotoğrafını Büyükelçi Anderson’a hediye etti.

karşılaşma ve duygular:

Fotoğrafı gören Anderson, sürpriz karşısında büyük heyecan ve mutluluk yaşadı; anlar kameralara da yansıdı. Kendisine takdim edilen hediye için Mente’ye teşekkür eden Anderson, "Böyle bir hediyeyi bu kadar yüksek bir rakımda almak benim için büyük bir mutluluk" dedi.

Nemrut Dağı’nın tarihî atmosferi ve gün batımının eşsiz görüntüsü eşliğinde gerçekleşen buluşma, Büyükelçi Anderson için unutulmaz bir anıya dönüştü ve ziyarette duygusal bir iz bıraktı.

YAKLAŞIK 34 YILDIR NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI&#039;NDA GÖREV YAPAN VE AYNI ZAMANDA FOTOĞRAF SANATÇISI OLAN...

YAKLAŞIK 34 YILDIR NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI'NDA GÖREV YAPAN VE AYNI ZAMANDA FOTOĞRAF SANATÇISI OLAN BİLAL MENTE (SAĞDA), YILLAR ÖNCE NEMRUT DAĞI'NDA ÇEKTİĞİ EŞSİZ GÜN BATIMI FOTOĞRAFINI, FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ YERDE BÜYÜKELÇİ ANDERSON'A (SOLDA) HEDİYE ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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