Nevşehir Emek Mahallesi'nde bir otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

Nevşehir Emek Mahallesi'nde otomobil alevlere teslim oldu

Nevşehir'in Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü, ancak araçta büyük çapta hasar oluştu ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve yangının nedeninin tespiti için çalışma sürdürülüyor.

NEVŞEHİR’DE PARK HALİNDE BULUNAN OTOMOBİL, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.