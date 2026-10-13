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Nevşehir'de 'bir bardak çay' mağduriyeti yeni bir tutuklamayla ilerliyor

Nevşehir'de aynı dairelerin birçok kişiye satıldığı iddiasıyla görülen Gold Emlak davasında şirketin sahibi Yasemin İ. tutuklandı; duruşma kasıma ertelendi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nevşehir'de 'bir bardak çay' mağduriyeti yeni bir tutuklamayla ilerliyor

Nevşehir'de 'bir bardak çay' mağduriyeti yeni bir tutuklamayla ilerliyor

Mağdurların anlattıkları:

Nevşehir'de Gold Emlak iddialarıyla açılan davada, şirketin resmi sahibi Yasemin İ. de tutuklandı. Mağdurlar, şirket yetkililerinin güven kazanmak için evlerine davet ettiğini ve onlara bir bardak çay ikram ederek ticari ilişkiye başladıklarını anlattı; bu durum davada sık sık 'bir bardak çaya evimiz gitti' şeklinde özetleniyor.

Mağdurlardan Zeliha Gülseren, duruşmada, 'Bize güven sağlamak için evlerine davet ettiler. Bir bardak çay ikram ederek bizi kandırdılar. Önce evimizi, sonra da paramızı aldılar' diye konuştu. Gülseren, annesi Yasemin İ.'nin tutuklanmasının bir nebze olsun içlerini rahatlattığını ancak zararlarının henüz giderilmediğini vurguladı.

Memduh Altundal da tutuklamayı 'bizim için büyük bir gelişme' olarak niteledi ve paramızı alan hesabın da annelerine ait olduğunu belirtti. Nazım Gürel ise iş yeri yakınındaki inşaatla başlayan ilişki sonucunda peşin ödeme yaptığını, noter sözleşmesi olmasına rağmen dairenin teslim edilmediğini ve aynı dairenin birçok kişiye satıldığını söyledi.

Yargılama süreci ve iddialar:

Dosyada daha önce Ahmet Kağan İçağası ile Mehmet Fatih Y. hakkında 49 müştekiye yönelik suçlardan toplam 305 yıl 7'şer ay hapis cezası verilmiş; aynı sırada Yasemin İ. için beraat kararı çıkmıştı. Ancak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, istinaf incelemesinde Yasemin İ.'nin şirket sahibi ve yetkilisi olduğu, sözleşmelerde imzasının bulunduğu ve mağdurlarla doğrudan temas kurduğuna dikkat çekerek beraat kararını bozdu.

İstinaf mahkemesi ayrıca diğer iki sanık hakkındaki hükümleri de eksik inceleme ve hatalı uygulamalar nedeniyle bozdu; karar metninde sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun daha ağır cezalar öngören 158/3 maddesinin uygulanması gerektiği vurgulandı. Soruşturma kapsamında aynı dairelerin farklı kişilere satıldığı yolla yaklaşık 90 milyon lira haksız kazanç elde edildiği iddia ediliyor.

Dosya kapsamında, Ahmet Kağan İ. ve Yasemin İ. 2024'te Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Yeniden yargılanma sürecinde kayda geçen deliller ve eksik hususların giderilmesi amacıyla mahkeme duruşmayı kasım ayına erteledi; bu duruşmada Yasemin İ. tutuklu olarak savunma yapacak.

Süreçten etkilenenler ve beklentiler:

Davada mağdur olduğunu belirten kişiler evlerini ve birikimlerini kaybettiklerini belirterek yargılama sürecini yakından izliyor. Mağdurların ortak talebi, zararlarının tazmini ve hukuki sorumluların hesap vermesi yönünde. Tutuklamalar ve istinaf kararları, soruşturmanın genişletilerek eksiklerin tamamlanmasının önünü açtı ancak mağduriyetlerin giderilmesi için zaman ve hukuki işlemler gerekiyor.

Gold Emlak davası, tarafların ek savunmaları ve delillerin yeniden değerlendirilmesi sonrasında kasım ayında görülecek duruşmayla devam edecek.

MEMDUH ALTUNDAL (SOLDA) VE ZELİHA GÜLSEREN (ORTADA)

MEMDUH ALTUNDAL (SOLDA) VE ZELİHA GÜLSEREN (ORTADA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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