Nevşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaşamını yitirdi

kaza ve müdahale:

Kaza, Avanos-Göreme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 EA 639 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç bankete düşüp yeniden yola çıkarak takla attıktan sonra durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve adli işlem:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Kaptan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Kaptan’ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Cansız beden, gerekli işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

NEVŞEHİR’DE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ.