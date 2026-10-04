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Nevşehir’de şüpheli araçta uyuşturucu ve para bulundu; üç kişi cezaevine gönderildi

Nevşehir'de jandarma operasyonunda araçta 518,32 gram uyuşturucu, 72.300 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi; üç şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nevşehir’de şüpheli araçta uyuşturucu ve para bulundu; üç kişi cezaevine gönderildi

Nevşehir’de jandarma operasyonu

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez ilçe bölgesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada önemli miktarda madde ve delil ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

operasyonun ayrıntıları:

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kriminal Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yürütülen operasyonda, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda A.T., S.A. ve Z.Ç. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada 518,32 gram uyuşturucu madde, 72.300 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

yasal süreç ve tutuklama:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan A.T., S.A. ve Z.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen delillerin kriminal incelemeye gönderildiğini bildirdi.

NEVŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ...

NEVŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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