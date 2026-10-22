Niğde halk eğitimi merkezi erasmus deneyimlerini Çiftlik’te aktardı

Erasmus deneyimleri Çiftlik’te paylaşıldı:

Niğde Merkez Halk Eğitimi Merkezi, Erasmus Days 2026 kapsamında Çiftlik Halk Eğitimi Merkezi’nde bir araya gelerek Erasmus+ projeleriyle kazanılan deneyimleri paylaştı. Etkinlik, KA122-ADU proje kodlu "Erasmus+ Deneyimden Uygulamaya: Halk Eğitimi Merkezleri Buluşuyor" girişimi çerçevesinde düzenlendi. Programda, özellikle yetişkin eğitiminde kapsayıcı eğitim, drama yöntemleri ve yenilikçi uygulamalar gündeme getirildi.

Katılımcı etkinlikler ve atölyeler:

Program boyunca düzenlenen bilgi yarışması ile katılımcıların etkinliklere aktif katılımı teşvik edildi. Ayrıca proje fikir atölyesinde, halk eğitimi merkezlerinin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilecek yeni Erasmus+ projeleri üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Atölyelerde drama teknikleri ve kapsayıcı yaklaşımların yetişkin eğitimine nasıl entegre edilebileceği örneklerle tartışıldı.

Deneyimlerin yaygınlaştırılması ve iş birlikleri:

Etkinlikte vurgulanan temel noktalardan biri, Erasmus+ faaliyetlerinin yalnızca yurt dışı hareketliliklerinden ibaret olmadığı; bunun yanında uluslararası faaliyetlerde kazanılan bilgi ve deneyimlerin diğer kurumlarla paylaşılmasının kritik olduğuydu. Katılımcılar, edinilen deneyimlerin eğitim süreçlerine aktarılması, yenilikçi yöntemlerin yaygınlaştırılması ve kurumlar arasında sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini önemle belirtti.

Niğde Merkez Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, benzer paylaşımların artarak devam edeceğini ve yerel eğitim uygulamalarında Erasmus+’tan elde edilen iyi uygulama örneklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılacağını ifade etti. Etkinlik, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni proje fikirleri üretmeyi ve mevcut uygulamaların niteliğini artırmayı hedefledi.

NİĞDE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, ERASMUS+ DENEYİMLERİNİ ÇİFTLİK’TE PAYLAŞTI