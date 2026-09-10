Dolar 48,4899 +0,01%
Euro 56,5016 0,00%
Bist 14.426,84 -0,54%
Altın Gram 6.893,05 -0,88%
EUR/USD 1,1628 -0,09%
Brent Petrol 102,36 +1,14%
--°

Niğde'de gastronomi akademisiyle yerel mutfağa yatırım

Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı destekli NİBTAŞ Gastronomi Akademisi'nde teorik ve uygulamalı eğitimler başladı, Niğde mutfağı modernleşecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Niğde'de gastronomi akademisiyle yerel mutfağa yatırım

eğitimler başladı:

Niğde Belediyesi tarafından Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen NİBTAŞ Gastronomi Akademisinde teorik ve uygulamalı eğitimler başladı. Proje ile katılımcıların gastronomi alanında uzmanlaşması ve Niğde’nin yerel mutfak kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

program ve koordinasyon:

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projede, eğitimlerin koordinasyonunu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) üstlendi. Program kapsamında Niğde Belediyesi personeline gastronomi alanında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

eğitim saatleri ve içerik:

Haftanın 6 günü gerçekleşen eğitimlerde katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor. Teorik dersler hafta içi ve cumartesi günleri 08.00-12.00 saatleri arasında; uygulamalı mutfak eğitimleri ise aynı günlerde 16.00-20.00 saatleri arasında yapılıyor. Katılımcılara gastronomide modern teknikler, mutfak uygulamaları, hizmet standartları ve kurumsal işleyiş başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

niğde için yerel menü çalışması:

Proje kapsamında personelin mesleki yeterliliğinin artırılmasının yanı sıra Niğde’nin geleneksel mutfak kültürünün modern gastronomi teknikleriyle bir araya getirilmesi planlanıyor. NÜSEM bünyesindeki uzmanlar tarafından yürütülecek çalışmalar sonucunda Niğde’ye özgü ürün ve yemeklerin yer aldığı yerel menülerin oluşturulması hedefleniyor.

NİĞDE’DE GASTRONOMİ AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

NİĞDE’DE GASTRONOMİ AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İdil'de okul güvenliğini güçlendirme amacıyla kurumlar toplantı yaptı
images

Öğretmenlerin dayanışmasıyla okul yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
images

Bartın'da uyum haftasında 6.623 öğrenci okula başladı, 28.250 öğrenci 14 Eylül'd...
images

Kocaeli’de dereceye giren gençler azim, fedakârlık ve yeni hedeflerini anlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

AJet’ten İstanbul'dan Almatı ve Astana'ya yeni direkt seferler

Gercüş'te koruyucu sağlık vurgusu: toplum için kapsamlı bilinçlendirme

Çivril'de üretimde sürdürülebilirlik için kalıcı çözümler çağrısı

İdil'de okul güvenliğini güçlendirme amacıyla kurumlar toplantı yaptı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı