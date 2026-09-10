Niğde'de gastronomi akademisiyle yerel mutfağa yatırım

eğitimler başladı:

Niğde Belediyesi tarafından Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen NİBTAŞ Gastronomi Akademisinde teorik ve uygulamalı eğitimler başladı. Proje ile katılımcıların gastronomi alanında uzmanlaşması ve Niğde’nin yerel mutfak kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

program ve koordinasyon:

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projede, eğitimlerin koordinasyonunu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) üstlendi. Program kapsamında Niğde Belediyesi personeline gastronomi alanında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

eğitim saatleri ve içerik:

Haftanın 6 günü gerçekleşen eğitimlerde katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor. Teorik dersler hafta içi ve cumartesi günleri 08.00-12.00 saatleri arasında; uygulamalı mutfak eğitimleri ise aynı günlerde 16.00-20.00 saatleri arasında yapılıyor. Katılımcılara gastronomide modern teknikler, mutfak uygulamaları, hizmet standartları ve kurumsal işleyiş başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

niğde için yerel menü çalışması:

Proje kapsamında personelin mesleki yeterliliğinin artırılmasının yanı sıra Niğde’nin geleneksel mutfak kültürünün modern gastronomi teknikleriyle bir araya getirilmesi planlanıyor. NÜSEM bünyesindeki uzmanlar tarafından yürütülecek çalışmalar sonucunda Niğde’ye özgü ürün ve yemeklerin yer aldığı yerel menülerin oluşturulması hedefleniyor.

NİĞDE’DE GASTRONOMİ AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI