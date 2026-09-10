Öğretmenlerin dayanışmasıyla okul yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Okulun hazırlık süreci:

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi’nde bulunan Şehit Nurettin Türkmen Ortaokulu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen fiziki iyileştirme çalışmaları kapsamında kapsamlı bir bakım ve onarım sürecine alındı. Bu çalışmalar nedeniyle sınıflardaki donatım malzemeleri, duvar panoları ve çeşitli eşyaların taşınması ve yeniden düzenlenmesi gibi hazırlık işleri sürdürüldü.

Çalışmaların kapsamı:

Okulun farklı bölümlerinde yürütülen onarım ve düzenleme faaliyetleri, hem ortak kullanım alanlarını hem de sınıfların donanımını kapsıyor. Taşıma ve yerleştirme işlerinde öğretmenler bizzat görev alırken, ekiplerle koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar okulun yeni döneme daha düzenli ve güvenli bir ortamda girmesini hedefliyor.

Müdürün değerlendirmesi:

İHA muhabirine konuşan Okul Müdürü Menaf Keleş, öğretmenlerin katkısının kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Keleş, "Birlikte el ele vererek okulumuzu yeni eğitim öğretim yılına en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz" diyerek öğretmenlerin taşımadaki ve düzenlemedeki desteklerine teşekkür etti.

Keleş, amaçlarının öğrencileri daha temiz, daha güvenli ve eğitim açısından daha uygun bir ortamda karşılamak olduğunu belirtti. Ayrıca, bakım ve onarım çalışmalarının hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm kurum ve personele teşekkür etti.

Öğretmenlerin sahadaki aktif katılımı ve kurumlar arası koordinasyon, okulun yeni dönem için planlanan fiziksel iyileştirmelerini hızlandırırken, veliler ve öğrenciler de yenilenen alanlarda ders yılını karşılamayı bekliyor.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDEKİ ŞEHİT NURETTİN TÜRKMEN ORTAOKULU'NDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULUN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA TAŞIMA VE DÜZENLEME İŞLERİNDE DESTEK VEREREK ÖRNEK BİR DAYANIŞMA SERGİLİYOR.