Niğde'de iki yeni eğitim yuvası: Kur'an kursları belediye tarafından inşa edilecek

Niğde'de yeni kur'an kursu projeleri:

Niğde Belediyesi, Niğde İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle kente iki yeni Kur'an kursu binası kazandırılacak. Proje, Efendibey Mahallesi'nde Ensar Camii yanında ve Dere Mahallesi'nde Fatih Camii üzerinde hayata geçirilecek; eğitim alanları her yaştan vatandaşa hizmet verecek şekilde tasarlandı.

yer ve tasarım özellikleri:

Planlanan binalar, mahallelerin mevcut dini ve sosyal donatılarıyla uyumlu olacak biçimde konumlandırıldı. Efendibey ve Dere'deki kursların işlevselliği, erişilebilirlik ve farklı yaş gruplarına uygun eğitim mekanları oluşturma öncelikleriyle projelendirilecek. Tasarım aşamasında cami ile entegrasyon ve mahalle ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak.

süreç, sorumluluk ve teslimat:

İmzalanan protokol uyarınca projelendirme, temel atma ve inşaatın tamamlanmasına kadar olan tüm süreçler Niğde Belediyesi tarafından yürütülecek. Yapım aşaması tamamlandıktan sonra binalar, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Niğde İl Müftülüğü'ne teslim edilecek.

Başkan Emrah Özdemir: "Çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan hemşehrimiz için yepyeni eğitim alanları inşa etmeye devam ediyoruz. İl Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Efendibey ve Dere mahallelerimizde hayata geçireceğimiz Kur’an kursu binalarımızın projesinden inşaat yapımına kadar her aşamasını Niğde Belediyesi olarak üstlendik. Tamamlandığında müftülüğümüze teslim edeceğimiz bu güzel eğitim yuvalarının Niğde’mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Belediye yetkilileri, projenin mahallelerin eğitim ve sosyal yaşamına katkı sağlaması hedefiyle süreçlerin hızla yürütüleceğini belirtiyor. Tamamlandığında kurslar, dini eğitimin yanı sıra toplum için ortak kullanım alanları olarak da hizmet verecek.

NİĞDE BELEDİYESİ'NDEN ŞEHRE İKİ YENİ KUR'AN KURSU