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Niğde'de toplumsal farkındalık için narkotik bilgilendirme seferberliği

Niğde Emniyeti, 17 etkinlik kapsamında 778 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık eğitimi verdi; broşür dağıtımıyla önleyici çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Niğde'de toplumsal farkındalık için narkotik bilgilendirme seferberliği

Niğde'de toplumsal farkındalık için narkotik bilgilendirme seferberliği

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları yürüttü.

uygulanan projeler:

Şube tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde toplam 17 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde, hedef kitleye yönelik sunumlar ve bilgilendirici oturumlarla uyuşturucu kullanımının zararları ile mücadele yöntemleri aktarıldı.

katılım, materyal dağıtımı ve devam eden çalışmalar:

Gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 778 vatandaşa bilgilendirme yapıldı ve katılımcılara el broşürleri dağıtıldı. Yetkililer, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik bu tür farkındalık çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini bildirdi.

NİĞDE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN 17 ETKİNLİKTE 778...

NİĞDE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN 17 ETKİNLİKTE 778 VATANDAŞA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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