Okul öncesinde beceri odaklı yaklaşım: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtıldı

Eğitim programı hakkında:

Sinop İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "Güncellenen Okul Öncesi Eğitim" programına katıldı ve il genelinde görev yapan okul öncesi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Program, Sultan Hatun Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Gelincik Ortaokulunda gerçekleştirildi ve toplam 214 okul öncesi öğretmeni kapsamlı biçimde bilgilendirildi.

Uygulamalı anlatım ve hedefleri:

Sunumlarda modelin temel felsefesi ile öğretim süreçleri uygulamalı uygulamalarla aktarıldı. Eğitim, katılımcı öğretmenlerin sınıf içinde uygulayabileceği yöntemlere odaklandı ve teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmeye imkân sağladı.

Cebeci'nin vurguları:

İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını belirtti. Cebeci, eğitimin amacını öğrendiklerini hayatına yansıtabilen, düşünen, üreten ve karşılaştığı sorunlara çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirmek olarak tanımladı.

Cebeci ayrıca değerler eğitiminin bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti ve okul öncesi döneminde öğretmenlerin çocukların kişilik ve beceri gelişiminde kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Program, öğretmenlerin modelin gereklerini sınıf ortamına taşıma becerilerini artırmayı ve okul öncesi eğitimin niteliğini yükseltmeyi hedefledi.

SİNOP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ OSMAN CEBECİ, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "GÜNCELLENEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM" PROGRAMINA KATILARAK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.