MSKÜ’den mobilya üretimine iki pratik çözüm

MSKÜ'de geliştirilen buluşlar:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Kasal ve Doç. Dr. Tolga Kuşkun tarafından geliştirilen iki buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentle korunmaya alındı. ‘L-Tipi Köşe Birleştirme İçin Test Aparatı’ ve ‘İnovatif Bir Bağlantı Yapılanması’ adlı buluşlar, Türkiye mobilya endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlandı ve geliştirme sürecinde Pozna Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Polonya) Prof. Dr. Jerzy Smardzewski ile uluslararası iş birliği gerçekleştirildi.

İnovatif bağlantı yapılanması:

Geliştirilen bağlantı elemanı, panel mobilyalarda yaygın kullanılan geleneksel bağlantı parçalarına alternatif oluşturuyor. Bu sistemin en önemli özelliği, montaj işlemlerinin herhangi bir yardımcı alet ya da tutkala ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesine imkân vermesi. Üretim hattında pratiklik sağlayarak montaj sürelerini kısaltmayı hedefleyen buluş, hem üreticiler için maliyet avantajı hem de son kullanıcılar için kullanım kolaylığı sunmayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Ali Kasal, bu buluşun panel mobilya üretiminde karşılaşılan üretim ve montaj zorluklarını daha pratik ve verimli hale getirmek üzere geliştirildiğini belirtti. Buluşun teknik çözümlerinin sektöre adaptasyonu ile üretim süreçlerinde verimlilik artışı bekleniyor.

L-tipi köşe birleştirme için test aparatı:

Diğer patent ise mobilyaların gerçek kullanım koşullarındaki performansını daha doğru değerlendirebilmek amacıyla tasarlanmış bir test düzeneği. ‘L-Tipi Köşe Birleştirme İçin Test Aparatı’, büyük ölçekli mobilyaların tamamını test etmek yerine yalnızca arkalıklı L-tipi köşe birleştirmelerini değerlendirerek malzeme ve zaman tasarrufu sağlıyor. Farklı L-tipi köşe birleşimlerinin karşılaştırmalı performans testlerinde kullanılabilecek düzenek, geliştirilen inovatif bağlantı elemanlarının performansını test etmek için de uygundur.

Doç. Dr. Tolga Kuşkun, aparatın dayanım testlerinde zaman ve malzeme tasarrufu sağlamayı hedeflediğini vurguladı ve düzenek sayesinde daha hızlı geri bildirim alınabileceğini ifade etti.

Üniversite-sanayi iş birliği ve uluslararası boyut:

Her iki projenin, Türkiye’nin güçlü mobilya sektörüne doğrudan katkı sunmasının yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğinin önemini de gözler önüne serdiği bildirildi. MSKÜ laboratuvarlarında geliştirilen bu çözümlerin, sektörün üretim süreçlerine, maliyetlerine ve inovasyon kapasitesine olumlu etkiler sağlaması hedefleniyor. Ayrıca Pozna'dan yürütülen akademik iş birliği, MSKÜ'nün uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunarken, geliştirilen test aparatı ve bağlantı elemanının uluslararası akademik çalışmalar ve sanayi uygulamalarında kullanılmasının üniversite için önemli bir kazanım olduğu belirtildi.

MSKÜ’DEN MOBİLYA SEKTÖRÜNE 2 YENİLİKÇİ BULU