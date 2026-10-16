Niğde'de milyonluk makaron sevkiyatına operasyon

Niğde'de kaçak tütün operasyonu

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı aracı takibe aldı ve arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasada satılmak üzere hazırlandığı değerlendirilen makaronlara el konuldu.

Operasyonun ayrıntıları:

Arama sırasında toplam 2 milyon 700 bin adet tütün doldurulmuş makaron bulundu. Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu hesaplandı. Olayla ilgili iki araçta ve araçlardaki malzemelerde arama işlemleri titizlikle yürütüldü.

Hukuki süreç ve hedeflenen amaçlar:

Operasyon kapsamında yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, benzer çalışmaların halk sağlığını koruma ve vergi kaybını önleme amacıyla sürdürüldüğünü vurguladı. KOM ve istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen bu tür operasyonların kaçakçılığın tespiti ve dağıtım ağlarının çökertilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri ele geçirilen malzemelerin muhafazası ve delil niteliğindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın derinleştirilmesine devam edileceğini açıkladı.

NİĞDE’DE 6 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ