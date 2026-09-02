Niğde'de önleyici narkotik çalışmaları 674 kişiye ulaştı

Niğde'de narkotik bilgilendirme çalışmaları:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında kent genelinde önleyici çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetlerde toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflendi.

uygulanan projeler ve etkinlik sayısı:

Önleyici faaliyetler kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projelerine yönelik toplam 15 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde, vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve alınabilecek önlemler konusunda bilgiler verildi.

hedef kitle ve dağıtılan materyaller:

Çalışmalar kapsamında toplam 674 vatandaşa bilgilendirme yapıldı ve katılımcılara çeşitli el broşürleri dağıtıldı. Bilgilendirmelerde bağımlılıkla mücadele yöntemleri ile alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.

Emniyet birimleri, yürütülen etkinliklerle kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiklerini ve önleyici faaliyetlerin halk sağlığı açısından önem taşıdığını vurguladı.

NİĞDE’DE NARKOTİKLE MÜCADELEDE 674 KİŞİYE BİLGİLENDİRME