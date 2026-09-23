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Nikah randevusuna hazırlanırken çıkan kavga bir can aldı

Adana'da nikah randevusuna hazırlanırken çıkan kavgada 18 yaşındaki nişanlı hayatını kaybetti; kadın, "kendimi savunmak istedim" dedi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nikah randevusuna hazırlanırken çıkan kavga bir can aldı

Nikah randevusuna hazırlanırken çıkan kavga bir can aldı

Olay, 19 Eylül günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur (18) ile nişanlısı Ayşegül K. (19) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Çiftin nikah işlemleri için gerekli sağlık raporu ve hastane işlemlerini tamamlamak üzere erken saatlerde randevuları vardı. İddiaya göre, Ayşegül K. randevuya yetişmek amacıyla nişanlısı Hasan'ı uyandırdı; bu sırada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Temur'un nişanlısına yumruk attığı öne sürüldü. İddialara göre Ayşegül K. mutfak tezgâhındaki bıçağı alarak kendini savunmaya çalıştı ve arbede sırasında bıçak Temur'un göğsüne saplandı.

Sağlık ve adli süreç:

Olayın ardından Ayşegül K. tarafından 112 Acil ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Temur, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili çalışma yürüten Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kısa süre içinde müdahalede bulunduğunu bildirdi. Gözaltına alınan Ayşegül K. emniyetteki ifadesinde, "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Öldürmek istemiyordum, sadece kendimi savunmak istedim. Evlilik arifesindeydim, pişmanım." şeklinde konuştu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN AYŞEGÜL K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN AYŞEGÜL K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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