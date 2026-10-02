Niksar kalesi kuzey surlarında restorasyon çalışması başlıyor

Niksar kalesinde kuzey surlarının restorasyonuna hazırlık

Tokat’ın Niksar ilçesindeki tarihî Niksar Kalesi’nde, Maduru Deresi’ne bakan kuzey yamaçlardaki surların restorasyonu için ihale tamamlandı ve işin sözleşme aşamasına gelindi. Çalışma, surlarda tespit edilen ve can ve mal güvenliğini tehdit eden deformasyonları gidermeye yöneliktir.

Projenin kapsamı ve yürütücü kurumlar:

Restorasyon ihalesi, Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, projenin merkezi yönetim yatırımları kapsamında yürütüldüğünü belirterek, sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından uygulama çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Proje bölgesi, Ulu Cami’nin karşısından Kale Kapısı’na kadar uzanan sokakları ve kuzey surlarını kapsayacak şekilde planlanıyor.

Arkeolojik kazılar ve geleceğe dönük hedefler:

Kale içinde arkeolojik kazı çalışmaları da devam ediyor. Kaymakam Perçi, yaz döneminde üç aylık bir dönemde kazıların yapıldığını ve çalışmaların hâlen müze kazısı statüsünde sürdüğünü söyledi. Ayrıca, ekiplerin Geleceğe Miras Projesi kapsamında teklif sunmayı hedeflediği ve kazı statüsünün Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı aşamasına taşınmasının amaçlandığı bildirildi.

Niksar Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki koruma alanına ilişkin alan yönetimi projesi ise henüz başlatılamadı. Kaymakamlık yetkilileri, restorasyonla eş zamanlı yürütülecek sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da bölgeye katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, kaledeki yapıların hem güvenlik hem de kültürel miras koruma açısından güçlendirilmesi hedefleniyor. Sözleşme sürecinin hızlandırılması ve uygulama aşamasına geçilmesi halinde saha çalışmaları kısa süre içinde başlayacak.

Niksar Kalesinin kuzey surları restore edilecek