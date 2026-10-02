Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

Niksar kalesi kuzey surlarında restorasyon çalışması başlıyor

Niksar Kalesi'nin Maduru Deresi kıyısındaki kuzey surlarının can ve mal güvenliği nedeniyle restorasyonu için ihale tamamlandı, proje sözleşme aşamasına geldi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Niksar kalesi kuzey surlarında restorasyon çalışması başlıyor

Niksar kalesinde kuzey surlarının restorasyonuna hazırlık

Tokat’ın Niksar ilçesindeki tarihî Niksar Kalesi’nde, Maduru Deresi’ne bakan kuzey yamaçlardaki surların restorasyonu için ihale tamamlandı ve işin sözleşme aşamasına gelindi. Çalışma, surlarda tespit edilen ve can ve mal güvenliğini tehdit eden deformasyonları gidermeye yöneliktir.

Projenin kapsamı ve yürütücü kurumlar:

Restorasyon ihalesi, Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, projenin merkezi yönetim yatırımları kapsamında yürütüldüğünü belirterek, sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından uygulama çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Proje bölgesi, Ulu Cami’nin karşısından Kale Kapısı’na kadar uzanan sokakları ve kuzey surlarını kapsayacak şekilde planlanıyor.

Arkeolojik kazılar ve geleceğe dönük hedefler:

Kale içinde arkeolojik kazı çalışmaları da devam ediyor. Kaymakam Perçi, yaz döneminde üç aylık bir dönemde kazıların yapıldığını ve çalışmaların hâlen müze kazısı statüsünde sürdüğünü söyledi. Ayrıca, ekiplerin Geleceğe Miras Projesi kapsamında teklif sunmayı hedeflediği ve kazı statüsünün Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı aşamasına taşınmasının amaçlandığı bildirildi.

Niksar Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki koruma alanına ilişkin alan yönetimi projesi ise henüz başlatılamadı. Kaymakamlık yetkilileri, restorasyonla eş zamanlı yürütülecek sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da bölgeye katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, kaledeki yapıların hem güvenlik hem de kültürel miras koruma açısından güçlendirilmesi hedefleniyor. Sözleşme sürecinin hızlandırılması ve uygulama aşamasına geçilmesi halinde saha çalışmaları kısa süre içinde başlayacak.

Niksar Kalesinin kuzey surları restore edilecek

Niksar Kalesinin kuzey surları restore edilecek

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Milyonluk destekle Türk sinemasına yeni hikayeler imkanı
images

rami kütüphanesi ailelere kapılarını açtı: AileFest 6 ekime kadar sürüyor
images

Sıradışı kare: bayrak üzerinde bulutların çizdiği Türkiye ders kitaplarına girdi
images

Durupınar’da üç ay, 360 numune: Nuh’un Gemisi iddiaları laboratuvarda sınanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Almanya kararı dijital reklam sorumluluğunda çığır açtı

Afyonkarahisar'ın sesi: Erkmenli hafız Ege ikincisi oldu

Spor ve sosyal hayatı birlikte kucaklayan yalılar: Neva Yalı ve Riva Yalı

Miniklerle yangın bilinci: Yunusemre'de itfaiyecilik eğitimi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı