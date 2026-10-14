Nilüfer sokaklarında engel kaldırıldı: tabela ve duba temizliği

Nilüfer Belediyesi kaldırımları ve yaya güzergahlarını temizledi

Nilüfer Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin sokaklarda rahat ve güvenli şekilde yürüyebilmesi amacıyla sabahın erken saatlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Çalışma özellikle yaya, bisiklet ve engelli yolları üzerinde yoğunlaştı.

Denetimin kapsamı:

Çalışma alanında kaldırım ve geçiş güzergahlarını kapatan reklam tabelaları, saksı, duba ile kırlangıç tipi bayraklar tespit edilerek toplandı. Bu unsurların yayaların ve özel ihtiyaç sahibi bireylerin erişimini zorlaştırdığı kaydedildi.

Saha uygulaması:

Ekipler, sabahın erken saatlerinde Beşevler ve Üçevler mahallelerinde yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda denetim yaptı. Kaldırımlara ve geçiş güzergahlarına gelişi güzel bırakılan tüm engeller ekipler tarafından araçlara yüklendi ve kaldırıldı.

Belediye çalışmaların amacını, sokaklarda engelsiz ve güvenli dolaşım sağlamak olarak açıkladı.

NİLÜFER BELEDİYESİ EKİPLERİ; YAYA, BİSİKLET VE ENGELLİ YOLLARINI KAPATAN TABELA, DUBA VE REKLAM PANOLARINI SABAH SAATLERİNDE DÜZENLEDİĞİ DENETİMLE KALDIRDI.